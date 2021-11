Regardez le mariage officiel de Dee Snider de Twisted Sister avec un musicien de heavy metal de Los Angeles

M. Rouille, membre fondateur, bassiste et co-chanteur du trio de heavy metal basé à Los Angeles IL ROUILLÉ, a récemment pu rencontrer l’un de ses héros musicaux, SOEUR TORSADÉE chanteur/compositeur Dee Snider, dans une situation unique. M. Rouille et sa désormais épouse Thérèse Gallo enrôlé narquois pour officier leur cérémonie de mariage le 6 novembre tenue à l’hôtel Hollywood Roosevelt à Hollywood, en Californie. Le couple a partagé une vidéo de la cérémonie avec une bande originale de chansons de IL ROUILLÉle dernier album de 2020’s « Disséquer les ombres ». Découvrez-le ci-dessous.

« SOEUR TORSADÉE a toujours été une influence pour moi et IL ROUILLÉ, » mentionné M. Rouille. « Quand j’avais six ans, quelqu’un m’a donné la version remixée de « Sous la lame » sur vinyle, et depuis, SOEUR TORSADÉE a été l’un de mes groupes préférés. DeeSon éloquence et son sens du spectacle ont fait de lui une icône plus grande que nature qui peut commander une foule et garantir un bon spectacle.

« Thérèse et je suis des fans de metal et d’horreur, et cela a fait Dee Snider l’officiant parfait pour nous épouser », a-t-il poursuivi. « Il a également célébré des mariages pour Twiggy Ramirez, Adam Vert et son fils Jesse Blaze Snider, tous qui sont déjà divorcés… mais il dit qu’il a une bonne idée de nous car il croit au mariage et peu de temps avant notre mariage, il avait célébré son 40e anniversaire de mariage. »

De retour en 2016, narquois, qui venait à ce moment-là de célébrer son 35e anniversaire de mariage, a raconté comment lui et sa femme, Suzette, ont fait fonctionner leur mariage, alors même que Dee a parcouru le monde en tant que leader de l’un des groupes les plus titrés de l’ère glam-metal.

« On me le demande souvent » Dee mentionné. « Elle est, vous savez, ‘à travers vents et marées.’ Et je pourrais dire des choses drôles, je pourrais dire des choses véridiques, comme « Dis juste oui », que chaque mec marié que vous verrez jamais… « Femme heureuse, vie heureuse » et tout ce genre de choses comme ça. Ou je peux vous dire des choses lapidaires et des trucs comme ça. »

Il a poursuivi: « Une chose que je peux dire… Quand nous sommes allés en thérapie – et nous avons été en thérapie; j’ai failli l’exploser à quelques reprises – le thérapeute a dit: » La seule différence entre les couples qui divorcent et les couples qui restent ensemble [is] les couples qui restent ensemble refusent d’accepter le divorce comme option. C’est la seule différence. Ce ne sont pas les problèmes qu’ils ont; tout le monde vit les mêmes choses ou fait les mêmes erreurs ou trébuche ou tombe, mais le couple qui reste dit: « Nous ne divorçons pas, alors découvrons cela. » Donc il y a ça, et ça joue un très grand rôle. Et l’autre partie est juste de savoir que c’est un travail en cours. Et si vous pensez que c’est juste que vous l’avez dit et que vous l’oubliez, non. La vie change constamment, les choses arrivent… »

narquois a ajouté: « Regardez, tombe en disgrâce… Succès? Mon succès, qui nous a presque détruits, parce que je suis devenu tellement imbu de moi-même, je ne voulais entendre personne me dire ‘non’, et Suzette n’est pas une fille « oui ». C’est une fille de Brooklyn coriace; elle n’a jamais été une fille « oui ». Et à un moment donné, je ne voulais plus entendre personne me dire autre chose que « oui ». J’ai donc failli le détruire à ce moment-là. Mais nous y sommes parvenus. J’ai été renversé, et nous sommes restés ensemble. À un moment de sa vie, son frère a été assassiné, et laissez-moi vous dire, cela a été dévastateur dans sa vie, et c’était l’un de ces moments où vous vous asseyez là et vous dites : « Eh bien, pour le meilleur ou pour le pire… Et je « il faut s’accrocher à ça », parce que vous ne vous éloignez pas simplement lorsque les choses deviennent un peu folles et un peu difficiles, parce qu’une dépression et demie s’est installée après cela. C’est donc un travail en cours. »

Lors d’une apparition sur le Réseau Oprah Winfrey, Suzette a donné son opinion sur les raisons de sa relation avec Dee a duré si longtemps. Elle a déclaré: « Je crois que la clé d’un mariage réussi, ou d’une relation en général, est de toujours le considérer comme le premier, le deuxième ou le troisième rendez-vous, quand les choses étaient excitantes et nouvelles et que vous rêviez littéralement de vous rencontrer, de vous voir, de des papillons dans ton ventre. Je pense que c’est comme ça que tu le gardes en vie. Et je fantasme toujours si j’étais sa maîtresse ou sa petite amie, qu’aurais-je fait ? Qu’aurais-je fait [40] il y a des années? »