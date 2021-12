Regardez: le ministère de la Défense Ajay Mishra perd son sang-froid et lance des abus contre un journaliste l’interrogeant sur son fils emprisonné dans l’affaire Lakhimpur Kheri

Suite à la soumission par le SIT d’un « complot planifié », l’opposition dirigée par le Congrès a renouvelé sa demande de démission d’Ajay Mishra.

Face à de vives critiques concernant l’implication présumée de son fils emprisonné Ashish dans les violences de Lakhimpur Kheri, le ministre d’État de l’Union pour l’intérieur, Ajay Mishra, s’est énervé aujourd’hui face aux journalistes qui lui ont demandé de répondre à l’ajout d’accusations de tentative de meurtre contre lui et d’autres accusés. dans le cas.

« Ne pose pas ces questions stupides. Dimag kharaab hai kya be (Êtes-vous fou ?) », peut-on entendre le ministre crier après le journaliste qui l’a interrogé sur la soumission du SIT devant un tribunal d’instance qui a recommandé de porter des accusations plus sévères contre son fils.

L’Équipe spéciale d’enquête (SIT) a fait valoir devant un tribunal que le meurtre des quatre agriculteurs et d’un journaliste à Lakhimpur Kheri, dans lequel le fils d’Ajay Mishra, Ashish fait partie des 13 accusés, était un « complot planifié » et visait également à substituer des charges moindres dans le cas par des charges plus graves.

Après avoir entendu les arguments sur la demande présentée par le SIT, la magistrate judiciaire en chef de Lakhimpur (CJM) Chinta Ram l’a autorisé mardi à ajouter les articles 307 (tentative de meurtre) et 326 (causant volontairement des blessures par des armes dangereuses) au Code pénal indien (IPC) dans le FIR dont Ashish Mishra est le principal accusé. Les charges pertinentes en vertu de la loi sur les armes ont également été autorisées à être ajoutées.

Mis à part quelques jurons et qualifiant les journalistes de « chor » (voleurs), Mishra dit : « Micro band karo be (ferme le micro) ». L’incident s’est produit alors que le ministre inaugurait une usine d’oxygène à Lakhimpur Kheri, un jour après avoir rendu visite à son fils en prison.

Pendant ce temps, suite à la présentation par le SIT d’un « complot planifié », l’opposition dirigée par le Congrès a renouvelé aujourd’hui sa demande de démission de Mishra dans les deux chambres du Parlement. L’ancien chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré que le gouvernement devra limoger le ministre afin de rendre justice aux victimes des violences de Lakhimpur Kheri.

Le Congrès a également tweeté la vidéo de l’incident où Mishra a été vue en train d’utiliser un langage désobligeant à l’encontre du journaliste et a demandé la démission de Mishra.

Les violences à Tikunia dans le district de Lakhimpur Kheri le 3 octobre qui ont déclenché une tempête politique avant les scrutins de l’Assemblée de 2022 dans l’Uttar Pradesh et le Pendjab, entre autres États, ont fait un total de huit personnes, dont deux travailleurs du BJP, morts et deux FIR distincts ont été déposées en rapport avec l’incident.

La violence a éclaté lorsqu’un groupe d’agriculteurs protestait contre la visite du vice-ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, dans la ville natale d’Ajay Mishra.

