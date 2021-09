Regardez le moment effrayant Robbie Lawler a déclaré qu’il voulait prendre “l’âme” de Conor McGregor alors que la légende de l’UFC revient affronter Nick Diaz

in

Les frissons que nous pouvons ressentir dans notre colonne vertébrale sont probablement causés par des « raisons perceptives, biochimiques ou autres raisons neurologiques » et peu de combattants dans l’histoire de l’UFC suscitent ces émotions tout comme Robbie Lawler.

Qu’il s’agisse de regarder Rory MacDonald dans leur deuxième combat, de rire en prenant des photos de Johnny Hendricks ou de sa bataille épique avec Carlos Condit, Lawler est l’un des combattants les plus coriaces du sport.

.

Lawler est un homme dangereux qui vit selon le code d’un guerrier

“Ruthless” revient à l’action ce week-end contre Nick Diaz dans un match revanche de leur affrontement explosif des poids mi-moyens en 2004 qui s’est terminé après que Diaz a décroché un crochet droit craquant.

Au cours des neuf années suivantes, le natif de San Diego établira sa réputation de combattant audacieux mais doué dans des promotions telles que Strikeforce et EliteXC avant de revenir et de remporter le titre de 170 livres.

Le joueur de 39 ans a atteint le sommet de ses pouvoirs en 2015 alors qu’il défendait son titre contre Rory MacDonald dans une guerre d’usure absolue, avant une bataille brutale avec Carlos Condit dans une victoire serrée.

Cela a fait de Lawler l’un des meilleurs combattants livre pour livre au monde et un véritable vendeur de billets en raison de son style divertissant.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ ANTHONY JOSHUA À 25/1 POUR BATTRE OLEKSANDR USYK OU 60-1 POUR GAGNER DANS LES TOURS 1-6

Les guerres contre Condit, MacDonald et Brown ont consolidé sa position de superstar

WSB-TV (YouTube)

“Ruthless” a livré l’une des lignes les plus effrayantes des sports de combat

En tant que tel, un combat avec le champion des poids plume de l’époque, Conor McGregor, a été présenté car l’Irlandais avait déjà exposé ses plans pour défier les poids légers et avait perdu contre Nate Diaz aux poids welters.

Bien que le combat se soit limité à une simple spéculation, Lawler a livré l’une des répliques les plus effrayantes et les plus menaçantes de l’histoire du MMA avant son combat avec Tyron Woodley en 2016.

“De toute évidence, c’était un gros combat”, a-t-il déclaré à WBS-TV à propos du combat contre McGregor. “C’est un gros tirage, mais ça n’aurait pas été bon pour lui… parce que si je le blessais, je ne lui prenais pas le cou.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aurait pris, Lawler était extrêmement sérieux en répondant: “Son âme.”

Normalement du genre à répandre les ordures, McGregor était inhabituellement stoïque lorsqu’on lui a posé des questions sur un combat potentiel avec Lawler.

“Je ne dirai pas un mauvais mot à propos de Robbie”, a-t-il déclaré à MMA Fighting. « Il se bat avec son cœur.

« Il est dans le jeu depuis si longtemps. Mais si nous nous battions, je battrais Robbie. Je suis trop rapide pour lui. La différence de taille n’est pas n’importe quoi.

« Je me suis tenu à côté de lui. Je l’ai vu.