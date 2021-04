Regardez le morceau de Marty Friedman par morceau de son nouvel album “ Tokyo Jukebox 3 ”

Ancien MEGADETH guitariste Marty Friedman s’est récemment assis pour une autre interview avec Cassius Morris au WatchMojopodcast musical de “Innersleeve” pour discuter de son dernier album, «Tokyo Jukebox 3», sa version métal de la musique japonaise et son amour pour la culture japonaise. Il fournit également une analyse piste par piste de l’ensemble du LP. Vous pouvez maintenant regarder le chat ci-dessous.

«Tokyo Jukebox 3» a reçu une sortie nord-américaine le 16 avril via Le Club des joueurs/Groupe d’étiquettes de mascotte. Le disque, qui a été rendu disponible au Japon en octobre dernier, est le troisième d’une série qui a commencé avec “Tokyo Jukebox” en 2009, puis «Tokyo Jukebox 2» suivant en 2011. La trilogie présente Friedmandes performances inspirées du répertoire japonais qu’il a choisi de couvrir. Il a expliqué: “J’ai joué des trucs des deux premiers ‘Juke-box’ les albums vivent partout dans le monde, et il a pris une vie propre. Surtout dans des endroits comme l’Amérique du Nord et du Sud, l’Australie, l’Italie, la France et même l’Inde. Ma base de fans est très dévouée, et ce que j’ai trouvé, c’est que beaucoup de nouveaux fans ont été initiés à la musique et à la culture japonaises à travers moi, ce qui est très gratifiant. Lors des tournées, il semble que mis à part les fans de guitare dévoués, les fanatiques du Japon ont considérablement grandi, alors je me sentais maintenant comme le bon moment pour le faire. ‘Tokyo Jukebox 3’. “

Au “Jukebox 3”, Friedman prend des succès J-Pop et propose ses propres interprétations charismatiques du répertoire contemporain qui comprend LiSAde “Gurenge” et Officiel Hige Dandismde «Shukumei», aux côtés de Pompe Dapiste de danse de “ETATS-UNIS”, Sekai No Owariballade de «Sazanka», et le hit vocaloid “Senbonzakura”. Normes japonaises de la vieille école, Zardde “Makenaide” et Toutes les petites choses‘ “Le temps passe”, sont également donnés Martyla refonte moderne de l’album pour compléter la liste des morceaux de l’album afin de couvrir toute l’étendue de sa vision de la scène musicale japonaise.

Friedman mis beaucoup d’énergie à sélectionner les bonnes chansons à couvrir pour l’album, Il a partagé: “Au Japon, vous devez obtenir la permission d’enregistrer et de publier des versions de couverture, et cela peut être un processus très délicat et long. Donc, le dernier ce que je voulais faire était de demander la permission de faire une chanson, pour finir par ne pas l’enregistrer pour quelque raison que ce soit. Ce serait très impoli. J’ai passé plusieurs semaines à choisir des chansons et à les faire des démos pour voir si je pouvais créer des versions que je pourrais excité, avant même d’avoir contacté des éditeurs. Je suis venu avec une courte liste de 20 chansons, et à partir de là, en ai choisi une quinzaine avec lesquelles je savais que je pourrais vraiment marquer. “

Friedman également inclus “Le monde parfait”, qu’il a écrit, enregistré et initialement sorti en 2018. C’est le seul morceau de l’album avec des voix. Il a réfléchi: “À l’époque, j’ai fait la chanson avec Jean-Ken Johnny de HOMME AVEC UNE MISSION sur le chant, et qui a été utilisé comme thème principal pour le Netflix séries ‘B: le début’. Le jour de sa sortie, la chanson est allée directement au sommet des japonais iTunes graphique. “Cet enregistrement est une nouvelle interprétation fraîche avec Alfakyun, l’une des plus grandes chanteuses J-pop du Japon interprétant le chant. Comme Friedman propose: “C’est vraiment une auto-couverture, donc ça correspond à l’idée que ce soit un album de reprises.”

Friedman également inclus “Chanson à thème du patrimoine japonais”, une autre de ses propres compositions sur laquelle il a travaillé avec le Philharmonique de Tokyo orchestre. Il a déclaré: «Le gouvernement japonais m’a demandé de composer une chanson officielle à jouer lors d’événements parrainés par le gouvernement qui célèbrent l’héritage japonais. C’était un immense honneur, et c’était merveilleux de pouvoir travailler avec un orchestre aussi prestigieux qui, plutôt pratique, ma femme joue du violoncelle. C’était un peu différent de ce à quoi je suis habitué, car au lieu de jouer un morceau complet aux gens des maisons de disques, j’ai dû faire face à des représentants du gouvernement japonais. Je me souviens avoir regardé leurs visages pierreux après ils l’ont entendu et ont sué avec impatience en attendant leur réaction. Heureusement, ils ont aimé ce que j’avais fait. J’ai trouvé que c’était une façon formidable et édifiante de clôturer l’album. “

Une grande partie du processus d’enregistrement a été effectuée à Studios Power House à Tokyo, avec Friedman, qui était également le producteur du projet, rejoint par le bassiste Kiyoshi et batteur Anup Sastry. Il a dit: “Kiyoshi fait partie de mon groupe depuis environ six ans et fait maintenant toutes mes tournées et mes enregistrements. Elle est une centrale électrique, et honnêtement, je n’ai jamais vu personne frapper la basse aussi fort qu’elle, surtout tout en suivant mon genre de musique stimulante. Anup était membre de SKYHARBOR (un groupe de metal progressif indien / américain) et a été sur mes trois derniers albums. Il est tout simplement phénoménal aussi. “

Le processus d’enregistrement a commencé en janvier 2020 et devait se terminer en mars avec une sortie en mai. Puis la pandémie a frappé et tout a été repoussé. Friedman n’avait pas de date limite ferme pour terminer l’album à l’intérieur, et il en a profité pour réfléchir à l’exécution de sa vision sans limites. Il a proposé: “J’ai continué à retravailler la musique et à tout améliorer. En fin de compte, il a fallu plusieurs mois pour terminer l’album, mais c’était du temps bien dépensé. Je pense que la musique s’est tellement améliorée parce que je n’étais pas sous toute pression sur les délais. ” Le mixage a été géré par Jens Bogren à lui tout seul Studios de fascination en Suède. C’est une ressource Friedman a la plus grande confiance en offrant, “Jens a mixé mes trois derniers albums et il est l’un des meilleurs du secteur. Il sait ce que je veux et je sais qu’il l’obtiendra pour moi. “

FriedmanLa remarquable attention portée aux détails sur cet album va au-delà de la musique. L’image de couverture présente le guitariste vêtu d’un kimono traditionnel japonais, avec un maquillage qui honore la tradition authentique. Il a déclaré: “Je dois admettre que faire cela était un processus infernal. Cela aurait facilement pu ressembler à un mec en traînée et donc plutôt stupide. Il faut une attitude et une approche très sérieuses pour réussir correctement. Si vous regardez les couvertures pour les deux premiers ‘Juke-box’ albums, j’avais sur le maquillage kabuki. Il n’y avait pas du tout de photoshop utilisé et c’est précisément pourquoi ils sont sortis si bien. Cette fois, j’ai fait appel aux meilleurs professionnels absolus dans le domaine unique de la garde-robe et du maquillage, et je crois que nous avons frappé dans le mille. Je porte en fait deux kimonos sur la photo, ainsi qu’un rembourrage pour me remplir un peu comme un lutteur de sumo. Vous ne croiriez jamais que je suis ce mec maigre de rock de la côte Est de l’Amérique! ”