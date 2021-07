Regardez le nouvel USNS John Lewis d’Alfre Woodard Christen (Vidéo) ⋆ .

Les recherches indiquent que 10 gouvernements du monde entier ont utilisé ce logiciel pour espionner des personnalités clés, les journalistes, les politiciens et les militants étant les cibles les plus courantes. La nouvelle s’est propagée à une vitesse vertigineuse et ce n’est pas pour moins, puisque nous sommes probablement confrontés au plus grand scandale d’espionnage […] More