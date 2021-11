Le premier clip officiel a été partagé du film très attendu de Peter Jackson Les Beatles: Get Back, qui premières en trois parties sur Disney+ pendant le week-end de Thanksgiving, à partir du 25 novembre.

Le clip, qui est disponible sur les chaînes de médias sociaux officielles des Beatles et leur chaîne YouTube, peut être vu ci-dessous. Le court extrait présente le groupe en studio en train de faire une première répétition de « I’ve Got A Feeling », assis sur des chaises en bois sur la scène sonore des studios de Twickenham.

L’extrait fait suite à l’apparition le mois dernier de la bande annonce du documentaire, alors que l’anticipation continue de croître pour l’événement en trois parties, réalisé par Jackson et son équipe à partir de 57 heures de séquences du groupe au travail en janvier 1969 et de plus de 150 heures d’audio inédit. Certaines séquences du film ont été à la base du film Let It Be de Michael Lindsay-Hogg en 1970, mais la plupart d’entre elles sont restées invisibles depuis plus de 50 ans.

Dans une nouvelle interview avec le New York Times, Jackson (trilogie Le Seigneur des Anneaux, Ils ne vieilliront pas), lauréat d’un Oscar, a parlé de sa joie presque incrédule d’avoir obtenu les clés de ce trésor d’archives. « C’est en quelque sorte ce rêve de fan impossible », dit-il. « J’aimerais pouvoir entrer dans une machine à remonter le temps et m’asseoir dans le coin de la scène pendant qu’ils travaillaient. Juste pour un jour, regarde-les et je serai vraiment tranquille et je m’assiérai là.’ » Puis il ajoute : « Eh bien, devinez quoi ? La machine à remonter le temps est là maintenant.

Jackson dit qu’il n’a reçu aucune instruction, sauf pour restaurer le film et raconter toute l’histoire de ces sessions des Beatles aux studios de Twickenham. Parce que les Beatles et Apple Corps ont autorisé le film, dit le réalisateur dans la nouvelle interview, « Tout le monde pense en quelque sorte que c’est un badigeon… mais en fait, c’est presque exactement le contraire. Il montre tout ce que Michael Lindsay-Hogg ne pouvait pas montrer en 1970. C’est un regard très inflexible sur ce qui se passe. Il ajoute: « Vous voyez ces quatre grands amis, de grands musiciens, qui se contentent de verrouiller et de développer ces chansons, et vous voyez tout cela à l’écran. »

