Regardez le premier épisode de la série Web Doc d’Anthrax, Anthrax 40 pour 40

Anthrax ont partagé la première partie de la websérie Anthrax 40 For 40: un documentaire définitif et étoilé sur leur groupe pour lancer les célébrations du 40e anniversaire des stars du thrash metal.

Mettant en vedette les contributions des membres fondateurs Scott Ian et Danny Lilker, du batteur de longue date Charlie Benante et des membres de l’ère Fistful Of Metal Danny Spitz et Neil Turbin, le premier épisode de la nouvelle série détaille la formation et les débuts du groupe, avec des commentaires des invités offerts par Henry Rollins et le fondateur de Megaforce Records, Jonny Zazula.

Réalisé et édité par Jack Bennett, la nouvelle série documentaire guidera les téléspectateurs à travers toute l’histoire du groupe de thrash new-yorkais influent, jusqu’à l’album For All Kings de 2016, et mènera à un événement spécial en direct le 18 juillet, pour lequel le groupe sera publiera prochainement de plus amples détails. Les prochains invités du documentaire seront Slash, Dave Grohl, Kerry King, Chuck D, Tom Morello, Gene Simmons, Corey Taylor et Dave Mustaine. Vous pouvez consulter le premier épisode dans son intégralité ci-dessous.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré: «Chaque semaine à partir du 3 mai, les lundis, mercredis et vendredis, et à l’occasion de l’anniversaire officiel de la fondation du groupe le 18 juillet, Anthrax proposera ‘Anthrax 40 for 40’, une série d’épisodes comprenant anciens membres du groupe, collègues musiciens, collègues et vétérans de l’industrie partageant les coulisses de leur travail avec le groupe et ce que l’héritage d’Anthrax a signifié toutes ces années.

Les dates de diffusion de la websérie Anthrax sont les suivantes:

3 mai: “ Poignée de métal ”

10 mai: “ Propager la maladie ”

17 mai: “ Parmi les vivants ”

24 mai: “ État d’euphorie ”

31 mai: “ Persistance du temps ”

7 juin: ‘Sound Of White Noise’

14 juin: ‘Stomp 442’

21 juin: ‘Volume 8’

28 juin: ‘Nous sommes venus pour vous tous’

5 juillet: ‘Worship Music’

12 juillet: «Pour tous les rois».

Regardez chaque épisode de la nouvelle série de web doc d’Anthrax sur la chaîne YouTube officielle du groupe.