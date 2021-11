Le premier épisode de « Psycho Schizo Espresso », un tout nouveau podcast de IRON MAIDEN‘s Bruce Dickinson et psychologue de l’Université d’Oxford et auteur à succès Dr Kevin Dutton, lancé officiellement sur toutes les plateformes de podcast le dimanche 31 octobre. De nouveaux épisodes seront disponibles un mardi sur deux.

L’épisode 1 présente un érudit du Nouveau Testament Professeur Steven J. Friesen de l’Université du Texas, auteur de « Imperial Cults And The Apocalypse Of John – Lecture de l’Apocalypse dans les ruines », et expert sur le livre de l’Apocalypse. Cet épisode sera le premier d’un en deux parties explorant le rôle du diable dans le heavy metal et décryptant l’un des secrets les plus impénétrables de la Bible – le sens caché derrière 666, « Le nombre de la bête » – un nombre qui figure certainement en bonne place dans Brucecarrière.

Dans un clip d’aperçu, Bruce expliqué pourquoi les groupes aiment IRON MAIDEN et SABBAT NOIR ont exploré l’imagerie satanique dans leurs chansons et se sont apparemment délectés de la controverse qu’ils ont générée. « Parce que c’est vraiment dramatique », a-t-il dit. « Et à un certain moment, certainement pour les personnes d’un certain âge, comme moi, de ce que vous pourriez appeler une société qui était – parce que j’ai 62 ans, donc je reviens à la fin des années 50, en Europe était largement chrétien ; beaucoup plus de gens allaient à l’église à l’époque qu’aujourd’hui. Probablement quatre ou cinq fois, voire plus, les gens se présentaient simplement à l’église ; ils n’étaient pas désertés, comme ils le sont maintenant. Et ils le feraient généralement croire en des choses comme le mal absolu et qu’il existe un bien absolu, mais personne ne connaissait quelqu’un qui était absolument bon. contre.

« Ce que les groupes de heavy metal ont fait en adoptant des images, c’est qu’ils ont choqué les gens », a-t-il expliqué. « Parce que de la même manière que les premiers Marteau films réintroduits Dracula mais avec le sexe. Donc ils avaient en fait Dracula, du sang, des crocs, du sexe, le diable — tout ça, c’était du genre : ‘Oh mon Dieu. C’est tellement choquant », mais cela nous excite vraiment en secret. Et, bien sûr, en tant qu’enfants, il vous serait interdit de le regarder, et, bien sûr, ce serait intéressant, et vous le regarderiez. Et puis vous utiliseriez simplement votre imagination pour créer des histoires. Et puis tout un tas de films est sorti — ‘Le présage’ et ‘L’Exorciste’ et des choses comme ça – qui avaient toutes cette idée d’une véritable force physique du mal. Et c’était très excitant, vraiment – pas parce que vous vouliez être cela, mais de savoir que vous pouviez imaginer votre chemin dans le drame et le mettre en musique et le dramatiser. »

Vous pouvez écouter « Psycho Schizo Espresso » partout où vous obtenez vos podcasts, et l’émission est également disponible sous forme de Vodcast sur Youtube.

Rendez-vous à cet endroit pour trouver le podcast sur votre plateforme préférée.

Description officielle du podcast : « Si la psychologie était un pays, ce serait la première destination touristique au monde sans exception. C’est un territoire enchanté avec quelque chose pour tout le monde : des extraterrestres aux barons de la drogue, des tueurs en série aux théories du complot. Rejoignez les explorateurs intellectuels Bruce Dickinson et Dr Kevin Dutton pour une aventure de style Indiana Jones à travers certains de ses coins les plus reculés alors qu’ils plongent dans la psyché des icônes du rock, des superstars du sport et des soldats des forces spéciales et obtiennent les derniers conseils et idées de certains des leaders d’opinion et des scientifiques du cerveau les plus respectés sur la planète. Si vous vous êtes déjà demandé si les psychopathes aiment Hannibal Lecter et Patrick Bateman existent vraiment en dehors de l’imagination des scénaristes et réalisateurs hollywoodiens, pourquoi les fantômes ne semblent apparaître que la nuit, et sur la véritable signification du mystère le plus durable et le plus énigmatique du Livre de l’Apocalypse – 666, le nombre de la bête – alors bienvenue à bord de Flight Psycho Schizo Espresso et observez le panneau « attachez votre ceinture de sécurité » ! »

Dutton a expliqué comment l’idée du podcast est née : « Peu de temps après avoir rencontré Bruce, il est devenu immédiatement clair pour moi que nous partagions un certain nombre d’intérêts de grande envergure et que nous devions les canaliser dans un podcast. ‘Psycho Schizo Espresso’ est certainement un voyage d’exploration pour nous deux, et nous sommes sûrs que nos auditeurs vont apprendre beaucoup de nos invités. Qu’il s’agisse de l’industrie de la musique, du milieu universitaire ou d’ailleurs – vous pouvez, par exemple, partager notre intérêt pour les psychopathes, bons et mauvais – c’est certainement un podcast que nous pensons que tout le monde appréciera et auquel tout le monde devrait s’abonner immédiatement. »



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).