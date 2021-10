Regardez le premier film de vampires de Guillermo del Toro

Depuis le coffre-fort : Alors que l’espace de streaming ne cesse de croître, les catalogues de studios massifs sont de plus en plus disponibles. Ceux-ci incluent des joyaux perdus et oubliés, des ratés tellement mauvais, et tout simplement des morceaux étranges de l’histoire du cinéma. Et vous ne les trouverez probablement pas en attendant que des streamers les mettent devant vous. Dans From the Vault, Android Authority vise à sauver ces titres du cimetière des algorithmes et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos abonnements au streaming.

Parfois, les cinéastes doivent faire leurs armes sur des travaux moins importants avant de se lancer et de se faire un nom. C’est dans la nature de la plupart des réalisations que vous devez échouer un peu avant de devenir grand. Là encore, certains cinéastes franchissent les portes avec une vision nette et unique dès le premier jour, déjà maîtres dans leur métier. Ce fut le cas lorsque Guillermo del Toro réalisa son premier long métrage, Cronos sombre et tordu, en 1993. Et vous pouvez désormais regarder Cronos sur HBO Max.

Del Toro a ensuite réalisé d’énormes succès, de Blade 2 à Hellboy en passant par Pan’s Labyrinth en passant par The Shape of Water, lauréat d’un Oscar. Mais dans Cronos, nous voyons le scénariste-réalisateur commencer à se débattre avec certains de ses thèmes préférés avec un degré de sophistication franchement époustouflant.

Lisez la suite pour savoir ce qui en fait un régal si spécial et découvrez Cronos sur HBO Max par vous-même.

De quoi parle Cronos ?

À Cronos, un antiquaire nommé Jesús Gris acquiert une petite statue qui attire immédiatement l’attention d’un homme d’affaires mourant et de ses associés peu recommandables. Avant de vendre la statue, cependant, Jesús retire un petit artefact de sa base.

Caché à l’intérieur de la statue se trouve un appareil qui ressemble à un scarabée doré. L’appareil Cronos est ancien et a été construit par un alchimiste dans les années 1500. Après avoir vécu de nombreuses vies grâce à l’appareil Cronos, l’alchimiste a été tué dans l’effondrement d’un bâtiment. Jesús active accidentellement l’appareil, qui perfore sa peau et l’expose à tout ce qui a maintenu l’alchimiste en vie pendant toutes ces années.

Cronos est un film de vampire avec une torsion.

Jesús est bien au-dessus de sa tête. Il commence à rajeunir, mais développe aussi un goût pour le sang humain, tout en évitant de céder l’appareil à l’homme d’affaires qui s’impatiente.

Le don de la jeunesse a un coût, après tout.

Un classique vampire original d’un maître

Vous pouvez immédiatement entendre la voix d’un artiste dans Cronos. Parlant le langage du film de genre schlocky, Guillermo del Toro approfondit les thèmes sous-jacents de la tradition des vampires pour raconter une histoire émouvante sur un homme se perdant dans les obsessions des autres.

L’une des caractéristiques du vampirisme sur laquelle Del Toro se concentre est le processus plus grotesque consistant à devenir une créature immortelle. Tout au long de Cronos, nous voyons la décomposition corporelle, alors que Jesús retire le vieil écran de sa chair et gratte les plaies laissées par l’appareil Cronos. On obtient des échos de The Fly de David Cronenberg, dans lequel Seth Brundle de Jeff Goldblum perd lentement le contrôle de lui-même alors qu’il se transforme en un hybride homme/mouche.

Cronos mélange contes de fées, horreur corporelle et thèmes chrétiens.

Il se passe quelque chose de sacrilège ici aussi. Nous voyons Jesús réduit à ramper sur le sol d’une salle de bain pour lécher les restes du saignement de nez d’un étranger. Mais cela va à l’encontre de la suggestion qu’il s’agit d’un comportement semblable à Dieu. L’homme d’affaires réprimande Jesús pour avoir remis en question la possibilité que les insectes soient les enfants préférés de Dieu. La dénomination parallèle de Jesús Gris (évidemment proche de Jésus-Christ) offre une seconde venue sombre et déformée via l’alchimie. Si Jésus est mort pour nos péchés, Jésus est ressuscité par une fascination continue pour briser les lois de la nature et jouer à Dieu.

Guillermo del Toro aime un bon conte de fées, avec des tropes familiers et une morale enracinée dans des paraboles classiques. Mais il aime aussi devenir un peu plus sombre que ce à quoi nous sommes habitués – ses points de référence se rapprochent plus des contes de Grimm que des sorties aseptisées de Disney. Tout cela en fait une petite histoire magnifiquement contenue avec des implications de grande envergure sur la nature humaine. Et vous pouvez en voir des échos dans tous ses films depuis.

Regardez Cronos sur HBO Max

On peut difficilement qualifier Cronos de sous-estimé. Le jeune del Toro a remporté neuf prix Ariel (pensez aux Oscars mexicains), dont celui du meilleur film l’année de sa sortie. Et il a remporté de nombreux prix à Cannes et dans d’autres festivals internationaux.

Malgré moins de succès aux États-Unis, il s’est mérité une sortie Criterion Collection en 2010. C’est certainement une marque de confiance de la classe cinéphile, cimentant le statut du film en tant que classique contemporain.

Mais encore, Cronos n’a certainement pas atteint le genre de popularité grand public que Guillermo del Toro a gagné ailleurs. Il ne deviendra un auteur grand public que plus d’une décennie plus tard avec Pan’s Labyrinth. Mais il travaillait toujours à un niveau élevé. Il était prêt à réussir dès qu’Hollywood le remarquerait.

Vous pouvez voir ses premiers thèmes et son esthétique frappante dans Hellboy, Pan’s Labyrinth, Crimson Peak, The Shape of Water, et tout ce qu’il touche, de la logique de conte de fées du récit à la transformation grotesque de son protagoniste à la conception complexe du Cronos l’appareil lui-même.

Si vous avez aimé ne serait-ce qu’un seul film de Guillermo del Toro, vous en retirerez probablement quelque chose. Ne dormez pas sur votre chance de regarder Cronos sur HBO Max.