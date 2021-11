Regardez le premier film du réalisateur de Ghostbusters Afterlife

Depuis le coffre-fort : Alors que l’espace de streaming ne cesse de croître, les catalogues de studios massifs sont de plus en plus disponibles. Ceux-ci incluent des joyaux perdus et oubliés, des ratés tellement mauvais, et tout simplement des morceaux étranges de l’histoire du cinéma. Et vous ne les trouverez probablement pas en attendant que des streamers les mettent devant vous. Dans From the Vault, Android Authority vise à sauver ces titres du cimetière des algorithmes et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos abonnements au streaming.

Les années 2000 ont vu un boom de la satire politique en Amérique. Les années Bush étaient un puits apparemment sans fond pour un certain type de comédie cynique sur « The Way Things Are ». Jon Stewart et Stephen Colbert étaient peut-être les plus grands noms du jeu, mais Merci de fumer de 2005 – que vous pouvez regarder sur Amazon Prime Video – est une vedette majeure de l’époque. Et cela semble toujours déprimant d’actualité aujourd’hui.

Merci de fumer était le premier long métrage de Jason Reitman, fils du légendaire réalisateur de Ghostbusters Ivan Reitman. Le junior Reitman continuerait à diriger Juno, Up in the Air, Young Adult, Tully et plus encore, y compris la suite tant attendue Ghostbusters: Afterlife, qui sortira en salles ce mois-ci.

Si vous souhaitez voir où le réalisateur de Ghostbusters: Afterlife a fait ses débuts, consultez Merci de fumer. Et lisez la suite pour savoir pourquoi nous pensons que cela en vaut la peine.

Amazon Prime Vidéo

Amazon Prime Video offre un accès à des milliers de films et d’émissions de télévision à diffuser. Cela comprend de superbes émissions et films originaux comme The Boys et The Tomorrow War. Vous pouvez également vous inscrire à d’autres services premium dans Amazon Prime Video.

En quoi consiste Merci de fumer ?

Merci de fumer suit Nick Naylor, un lobbyiste de Big Tobacco. Nick est à la croisée des chemins. Sa femme l’a quitté et craint qu’il n’ait une mauvaise influence sur leur fils, et il est devenu une cible. Le Sénat américain veut changer l’emballage des cigarettes pour étiqueter le tabac comme poison, et ils veulent que Nick témoigne.

Alors que tout cela se déroule et que Nick prévoit comment gérer un sénateur particulièrement épineux, il tombe dans la ligne de mire d’un groupe anti-tabac qui attente à sa vie, tout en affrontant un journaliste qui peut ou non essayer pour le couler.

Plus du coffre-fort : Tom Hanks joue dans une satire de banlieue parfaite

Nick raconte le tout, nous avons donc un aperçu de son esprit tordu et calculateur. Il n’y a pas de bien et de mal pour Nick. Il n’y a que gagner ou perdre. C’est effectivement une affiche pour nos temps polarisés, où peu importe ce que vous croyez ou qui vous devez blesser, tant que vous sortez en tête et que vos adversaires mangent votre poussière.

« J’ai juste besoin de payer l’hypothèque », dit Nick, encore et encore. C’est une position rhétorique qu’il appelle lui-même « la défense de Yuppie Nuremberg ».

Satire à la broche

Merci de fumer ne fait aucune tentative pour racheter Nick, et c’est peut-être sa plus grande force. Il n’y a pas d’épiphanie ou de moment de clarté. Nick a un code, mais c’est un code pourri qu’aucun humain qui se respecte et qui a une conscience ne pourrait s’en servir. Mais aussi cynique que cela puisse paraître, des gens comme ça existent.

Dans un exemple parfait, Nick et ses deux meilleurs amis, lobbyistes des industries de l’alcool et des armes à feu, ont un petit débat. Ils se disputent pour savoir quel travail est le plus susceptible d’inviter à la violence en fonction de la mort des produits qu’ils vendent. Plus vous êtes responsable de décès, mieux c’est. Être une telle racaille que les gens veulent vous tuer est un signe de fierté pour ces trois-là. (Le trio s’appelle le MOD Squad, abréviation de marchands de la mort.)

Il n’y a personne à qui s’enraciner dans Merci de fumer. Et il ne devrait pas y en avoir.

Des personnages attachants ou sympathiques sont importants pour beaucoup de récits, mais ils ne sont pas essentiels. Et parfois, ils nuisent à ce que vous faites. Il n’y a personne pour s’enraciner dans la succession de HBO. Walter White de Breaking Bad n’a jamais vraiment veillé sur sa famille. Tyler Durden est un exemple de ce qu’il ne faut pas être en tant qu’homme dans Fight Club. Certains téléspectateurs pourraient adopter ces personnages comme objets d’admiration, mais cela manque complètement le point.

Nick joue dans ce stade. Il n’est pas bon ou relatable ou même acceptable.

Si parfois la blague semble un peu évidente ou exagérée, eh bien, il convient de noter que la politique américaine ne s’est polarisée que depuis 2005. Et l’influence douteuse des lobbyistes d’entreprise n’a fait qu’augmenter. Nous vivons une époque d’hyperbole. Notre culture pop ne peut s’empêcher de refléter cela.

L’un des meilleurs de Jason Reitman

Avec Ghostbusters: Afterlife, Reitman semble se retirer dans un territoire plus sûr, son père passant le flambeau de la famille. Mais Merci de fumer souligne les points forts du réalisateur selon ses propres termes. Des atouts qu’il exposait dès le premier jour, et qui pointent vers une voix convaincante à Hollywood.

Cela vaut bien une montre.