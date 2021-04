Regardez le quatrième épisode de la nouvelle série humoristique originale de Banger Films, “ Heavy Metal Hitchhiker ”

Films Banger a publié le quatrième épisode de “Auto-stoppeur Heavy Metal”, la websérie humoristique originale produite par sa division numérique BangerTV.

La série de huit épisodes est dirigée et co-écrite par Marc Ricciardelli (“Déchiqueteurs de métal”, «Protester contre le héros: de notre propre gré») et comédien de stars Garrett Jamieson et est enregistré par la musique de VOYAGE DE PUISSANCE, CARCASSE, DÉCHETS MUNICIPAUX, SANS TERRE et POSSÉDÉ, ainsi que de nombreux artistes canadiens tels que EXCITATEUR, MODE KEN, PROTÉTER LE HÉROS, CHATTE CANCER, MONT CYANURE, SARIN et COUVER.

Cette série comique bourrée d’action suit une journée dans la vie de Mitch, un employé de station-service amateur de heavy metal, qui tombe sur une guitare abandonnée qui appartient à son groupe préféré, RÄGR. Dans un moment fortuit, Mitch se rend compte qu’il doit suivre les traces en forme de roadie de son père et rendre la hache à six cordes au groupe à temps pour leur concert en tête d’affiche. Sans argent ni roues, MitchLa seule option est de faire du stop. Il a 10 heures pour parcourir 247 kilomètres pour accomplir son destin.

“Auto-stoppeur Heavy Metal”le producteur exécutif de Sam Dunn, co-fondateur de Films Banger, cinéaste primé et ambassadeur mondial de la communauté du heavy metal.

“Ceci est un nouveau chapitre pour BangerTV. Les Metalheads vont être époustouflés par cette série “, a expliqué Dunn. “C’est bourré de rires et de chansons meurtrières de certains groupes incroyables. Je suis super fier de cette série. Ce n’est pas seulement pour les metalheads, je pense que tout le monde l’appréciera.”

“L’auto-stoppeur Heavy Metal” la série numérique est produite par Films Banger avec le soutien du Fonds Bell.

Films Banger est une société de production entièrement intégrée qui crée des longs métrages documentaires, des séries télévisées, des concerts en direct, des émissions pour enfants et du numérique. Fondé par Scot McFadyen et Dunn en 2004 avec le documentaire révolutionnaire “Métal: le voyage d’un headbanger”, ses productions phares comprennent le Prix ​​Peabody et Prix ​​Emmy International-série gagnante «Évolution du hip-hop», les Grammy-doc nommé “Rush: au-delà de la scène éclairée” et “L’évolution du métal”, la plus grande série télévisée jamais réalisée sur l’histoire du heavy metal.

BangerTV est la chaîne numérique à la croissance la plus rapide au monde pour la musique et la culture heavy metal. Avec plus de 40 millions de vues sur les chaînes, c’est là que les headbangers se réunissent pour regarder les meilleurs documentaires originaux, interviews et critiques réalisés par des fans de métal, pour les fans de métal. Depuis son lancement en septembre 2015 en tant que Youtube canal, il a atteint plus de 310 000 abonnés et est devenu la destination incontournable de la communauté internationale du métal.



