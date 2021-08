Regardez le retour tant attendu de CM Punk sur le ring devant une foule sauvage d’AEW

Après sept longues années d’attente, CM Punk est de retour !

Les fans de catch ont enfin obtenu tout ce qu’ils avaient demandé et plus encore, comme vendredi soir lors de l’AEW Rampage à Chicago, Punk a fait son retour sur le ring d’une manière glorieuse et émotionnelle. Cela fait plus de sept ans que Punk et la WWE se sont séparés sans ménagement, mais maintenant, le joueur de 42 ans est de retour sur le ring, avec en plus le plus grand concurrent de son ancienne entreprise.

Avant même que AEW Rampage ne commence, les fans de Chicago attendaient déjà le retour de Punk avec des acclamations et des chants. Une fois que les notes d’ouverture de “Cult of Personality” – la chanson d’entrée de Punk – ont retenti dans l’arène, cependant, les fans sont devenus absolument NUTS.

Écoutez simplement cette foule!

Il est temps de clobberin @CMPunk #AEWRampage pic.twitter.com/QMaDo1mAJr – Toute la lutte d’élite sur TNT (@AEWonTNT) 21 août 2021

Quelle réaction des fans ! Puis de Punk lui-même alors qu’il profite du moment impressionnant sur scène. Je ne suis pas du tout un fan de catch mais je connais un moment sportif sympa quand je le vois.

Oh, et le communiqué de presse officiel de Punk signifiant son retour est aussi génial.

SORTIE OFFICIELLE DU BUREAU DE @CMPunk #AEWRampage pic.twitter.com/L51roZzL8P – Toute la lutte d’élite sur TNT (@AEWonTNT) 21 août 2021

« Je suis de retour » en effet !

