Regardez le sénateur Durbin brûler à juste titre le ‘Braying Chorus’ à FOX News pour avoir diffamé la police ⋆ .

De temps en temps, un leader politique exprime des pensées qui sont si convaincantes et compatissantes qu’elles n’ont pas besoin d’être élaborées. Et à la suite de la première audience du comité spécial de la Chambre enquêtant sur l’insurrection de Trump du 6 janvier, le sénateur Dick Durbin a prononcé un tel discours devant le Sénat.

Ce qui suit est une transcription et une vidéo de la condamnation inspirante du sénateur Durbin contre les crétins de Fox News, Tucker Carlson et Laura Ingraham :

Dans un effort pour sonder les profondeurs de la méchanceté politique et de l’irresponsabilité, il est tout simplement trop difficile de choisir entre Tucker Carlson et Laura Ingraham. D’abord, ils sont devenus les principaux charlatans anti-vax de notre pays, faisant leurs arguments spécieux contre les vaccins salvateurs COVID-19 et semant le doute parmi leurs téléspectateurs qui mettent littéralement leur vie en danger à cause des mensonges que ces deux personnes [and Donald Trump] jaillissent.

Et maintenant, ils créent un chœur braillant centré sur la police qui a défendu ce bâtiment le 6 janvier. Leur moquerie de la bravoure de la police du Capitol DC qui a risqué – et certains ont perdu – leur vie dans la situation du 6 janvier dans ce bâtiment du Capitole est lâche et honteuse.

Il a fallu du courage à la police pour affronter la foule de Trump. Il ne faut pas de courage pour que ces têtes parlantes Fox rabaissent ces officiers. Il ne faut pas de courage pour pratiquer leurs sourires narquois bien usés en réaction à la bravoure de ces supplications. Il est difficile d’imaginer lire un article de presse sur ce qu’ils ont dit hier et hier soir au sujet de l’audience qui a eu lieu, des choses qu’ils ont faites.

Ingraham a décerné la « Meilleure performance dans un rôle d’action » à l’officier de police métropolitaine de Washington Michael Fanone, qui, lors de son témoignage, s’est souvenu d’avoir entendu qu’il serait abattu avec sa propre arme à feu. Ingraham a dit, et je cite : « Eh bien, il y a certainement eu beaucoup de violence ce jour-là. Mais ce n’était pas une attaque terroriste. Ce n’était pas le 11 septembre. Ce n’était pas la pire chose qui soit arrivée à l’Amérique. Ce n’était pas une insurrection.

Et puis Tucker Carlson a répondu avec un sourire narquois à des images de Fanone racontant à l’audience qu’il souffrait d’un trouble de stress post-traumatique. Tout au long du monologue, Carlson a repris ses précédentes affirmations selon lesquelles la violence n’était qu’une citation : “Une protestation politique qui est devenue incontrôlable”.

D’abord les vaccins. Maintenant diffamer la police. C’est irresponsable du début à la fin. Je demanderais à ceux du réseau Fox – pas exactement mes amis et alliés en politique – de faire preuve de décence et de bon sens. Le bon sens en ce qui concerne ces vaccins, dont nous savons que si plus de personnes étaient vaccinées, nous ne serions pas confrontés à ce besoin résurgent de masques et à la peur de cette nouvelle variante. Et la décence commune quand il s’agit des hommes et des femmes en uniforme qui ont risqué leur vie pour ce bâtiment, ce Capitole, cette démocratie et ce gouvernement.

Certes, il y a la liberté d’expression, mais espérons que le bon sens dominera cette discussion sur le réseau Fox pour savoir si ces deux-là devraient être autorisés à continuer leur diatribe.