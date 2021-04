“ Regardez le son avec Mark Ronson ” a été repris par Apple TV +

Apple TV + a acheté les droits de Watch the Sound avec Mark Ronson, une série documentaire en six parties qui se penche sur la création sonore et la technologie révolutionnaire et révolutionnaire utilisée pour façonner la musique.

Le projet a été conçu par le producteur oscarisé Morgan Neville (20 pieds de la célébrité) et est hébergé par Mark Ronson, un DJ et un artiste et producteur primé aux Oscars, aux Golden Globe et aux Grammy Awards. Watch the Sound avec Mark Ronson sera diffusé le 30 juillet 2021 dans le monde entier sur Apple TV +.

La série adhère à une structure intéressante car chaque épisode de Watch the Sound suit Ronson alors qu’il raconte les histoires inédites derrière la création musicale et les longueurs que les producteurs et les créateurs sont prêts à parcourir pour trouver le son parfait. Parler avec Ronson de la musique en tant que croisement de l’art et de la technologie et comment cela a influencé leur travail sont Paul Mccartney, Questlove, Le roi princesse, Dave Grohl, Adrock et Mike D des Beastie Boys, Charli XCX et plus encore.

TELLEMENT EXCITÉE QUE JE PEUX ENFIN ANNONCER CE TRAVAIL D’AMOUR SUR lequel NOUS TRAVAILLONS PENDANT LOOOOOONG MAINTENANT…. POUR LES MUSOS, LES NERDS ET JUSTEMENT LES FANS DE MUSIQUE… nous allons tout décomposer AVEC VOS FAVORIS…. NE POUVEZ PAS ATTENDRE POUR PARTAGER / HAPPY DAYhttps: //t.co/udBzIPebhh – Mark Ronson (@MarkRonson) 13 avril 2021

À la fin de chaque épisode, Ronson créera et dévoilera un morceau unique de musique originale en utilisant une technologie et des techniques révolutionnaires telles que la réverbération, le synthé, l’autoréglage, les boîtes à rythmes, l’échantillonnage et la distorsion. Ces regards exclusifs sur le processus de Ronson plairont à la fois aux fans du polymathe et aux musiciens en herbe.

Watch the Sound avec Mark Ronson est produit par Tremolo Productions, avec Ronson, Neville, Mark Monroe, Jason Zeldes et Kim Rozenfeld en tant que producteurs exécutifs.

Ronson est connu pour ses collaborations avec des artistes tels que Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga, Lily Allen, Robbie Williams, Miley Cyrus et Bruno Mars. Il a reçu sept Grammy Awards, dont celui de producteur de l’année pour L’album de Winehouse Back to Black et deux pour les singles Record of the Year «Rehab» et «Uptown Funk».

Il a reçu un Oscar, un Golden Globe Award et un Grammy pour avoir co-écrit la chanson «Shallow», interprétée par Lady Gaga, qui l’a également co-écrit, et Bradley Cooper.