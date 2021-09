Regardez le streamer courir un 10K dans l’armure orc du Seigneur des Anneaux

Comme son nom d’utilisateur pourrait le suggérer, le streamer OrcRun s’est engagé à recréer l’une des parties les plus emblématiques de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson : ses longues scènes de cross-country. OrcRun a commencé à diffuser en direct des courses en solo en armure orc complète – inspirée de l’armure portée par Uruk-Hai renforcé de Saroumane – l’année dernière dans le but de collecter des fonds pour diverses organisations caritatives. Maintenant, le streamer a terminé sa première course de 10 km contre d’autres personnes, portant toujours fièrement sa tenue orc complète.

La biographie d’OrcRun sur Twitter le décrit comme “juste un gars qui veut rendre le monde meilleur tout en portant un costume d’orc”. Il a déjà un grand nombre de courses à son actif, chacune d’entre elles collectant des fonds pour différentes organisations caritatives.

OrcRun a utilisé la récente course de 10 km pour amasser des fonds pour The Alex, un organisme de bienfaisance canadien offrant un certain nombre de moyens différents de soutien communautaire. Il a terminé la course en un peu plus de 53 minutes, avec des gens à la fois IRL et dans le chat du flux l’encourageant tout au long du trajet. Vous pouvez revoir le tout dans la VOD Twitch.

En descendant de la course, OrcRun a expliqué qu’il avait des difficultés avec le masque en tissu qu’il porte sous le casque orc, et que le bras qu’il utilisait pour porter la caméra pour le livestream a commencé à faire mal assez tôt. Grâce aux dons envoyés par les téléspectateurs, il a réussi à dépasser son objectif de collecte de fonds de 1 500 $ CA pour le flux, puis s’est lancé dans une autre course en tant que “tour de victoire”.

Bien qu’OrcRun n’ait pas encore annoncé de plans pour de futures courses, il est déjà de retour pour Twitch et surprendra sans aucun doute les autres participants à d’autres courses de 10 km à venir.