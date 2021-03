Regardez le temps qu’Erik Lamela a marqué un Rabona encore meilleur pour Tottenham lors du match de Ligue Europa

Erik Lamela a produit un moment de magie pour donner à Tottenham la tête contre Arsenal dans le derby du nord de Londres dimanche.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’il réussit à réussir la compétence connue sous le nom de « rabona » en jouant avec un maillot des Spurs.

La rabona de Lamela a traversé les jambes de Thomas Partey

En octobre 2014, l’Argentin n’était au club que depuis un an et avait montré un aperçu de son potentiel en tant que remplaçant de Gareth Bale en Ligue Europa.

Asteras Tripolis a été les victimes alors que Lamela a renvoyé un rabona encore meilleur depuis l’extérieur de la surface de réparation.

Il a mis plus de puissance sur cette frappe et l’a soulevée du sol pour battre le gardien de but stationnaire.

Tottenham a fini par remporter le match fou 5-1 grâce à un triplé de Harry Kane, qui a fini par jouer dans le but lorsque Hugo Lloris a été expulsé.

Le problème avec le but de Lamela est que ce n’est même pas le meilleur Rabona qu’il ait marqué. – Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 14 mars 2021

Au lendemain de son rabona contre Arsenal, certains fans et légendes se sont penchés sur la grève de 2014.

Gary Lineker a tweeté: « Le problème avec le but de Lamela est que ce n’est même pas le meilleur Rabona qu’il ait marqué. »

Et Jamie Redknapp a déclaré sur Sky à la mi-temps: «C’est l’un des meilleurs buts de l’histoire de la Premier League. C’est génial. »

Le moment de brillance de Lamela a laissé Sergio Reguilon incrédule alors qu’il s’éloignait pour célébrer à la 33e minute.

Getty Images – Getty Reguilon n’en croyait pas ses yeux alors qu’il s’éloignait pour célébrer

Cela a également réduit au silence les supporters travaillant pour l’AFTV en service en regardant le match.

Un fan a applaudi lorsque Heung-min Son a été expulsé en raison d’une blessure présumée aux ischio-jambiers, Lamela le remplaçant au début de la seconde période.

Mais lui et le reste des heureux Gooners se retrouvèrent bientôt la tête entre les mains face à l’éclat qu’ils venaient de voir.

« Quel objectif » était rapidement à la mode sur Twitter alors que les fans du monde entier réclamaient de le voir.

Cependant, Lamela est passé de héros à zéro car il a également reçu un carton rouge pour une deuxième réservation alors que les Spurs terminaient le derby avec 10 hommes et 2-1 perdants.