Alors que The Ringer Music Show attend avec impatience l’arrivée de DONDA de Kanye West, Charles Holmes et Justin Charity discutent de la possibilité d’un Watch the Throne 2, que Jay-Z a taquiné sur un nouveau couplet ce mois-ci (1h30). Ensuite, Charles, Grace Spelman et la productrice Lani Renaldo reviennent dans les années 90 pour parler de l’âge d’or de Nickelodeon (30:30) avant que Lani ne s’assoie avec Hey Arnold ! compositeur Jim Lang pour parler de l’impact durable de la bande originale du spectacle (39:00).

Producteur : Justin Sayles

Producteur associé : Lani Renaldo

