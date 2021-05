Regardez le vidéoclip animé de The Dead Daisies pour “ Comme aucun autre ”

LES MORTS DAISIES ont sorti un clip pour leur dernier single, “Pas comme les autres”. Le clip animé a été créé par Creative Works Londres utilisant Jeux épiques‘ Moteur irréel, le logiciel qui fournit des outils aux développeurs de jeux

“Pas comme les autres” présente un récit d’interconnexion multi-plateforme révolutionnaire basé sur une héroïne de gunsling nommée Marguerite, qui a été introduit pour la première fois en LES MORTS DAISIES‘clip pour “Agitation et flux”. Elle domine maintenant dans le Daisys Revenge jeu mobile, définissant des défis pour les joueurs à Daisyland alors que son voyage se poursuit avec LES MORTS DAISIES‘dernière sortie single comme bande originale. L’histoire reprend alors que Daisy voyage dans le futur pour affronter un nouvel ennemi.

“Comme aucun autre 2021” est un montage radio mettant en vedette les rythmes monstrueux du batteur Tommy Clufetos, qui est récemment revenu au DAISIES s’aligner.

Influencé par le rock des années 1970, LES MORTS DAISIES sont allés de mieux en mieux depuis leur premier album en 2013, sortant cinq albums studio et jouant en direct à une armée grandissante de fans dans le monde entier. La composition actuelle du groupe comprend Glenn Hughes (VIOLET FONCÉ, COMMUNION DU PAYS NOIR) à la basse / au chant, Doug Aldrich (DIO, SERPENT BLANC) à la guitare, Tommy Clufetos (NOIR SABBAT, OZZY OSBOURNE) à la batterie et David Lowy (PHOENIX ROUGE, VISON) à la guitare.

LES MORTS DAISIES‘dernier album, “Terre Sainte”, a été libéré en janvier. Enregistré à Studios La Fabrique dans le sud de la France avec producteur Ben Grosse, le LP est le premier du groupe à présenter Hughes, qui a rejoint le groupe en 2019 en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant John Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (LIZZY MINCE).

Le batteur Deen Castronovo a annoncé sa sortie de LES MORTS DAISIES en janvier, deux jours après que le publiciste du groupe a révélé que Clufetos rejoindra LES MORTS DAISIES quand ils prennent la route pour soutenir “Terre Sainte”. Clufetos déjà tourné avec LES MORTS DAISIES en 2015.



