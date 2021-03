Regardez le vidéoclip de Gojira pour la nouvelle chanson ‘Amazonia’

Métalliers progressifs français GOJIRA ont publié le fonctionnaire Charles De Meyer– un clip vidéo réalisé pour leur chanson « Amazonie ». Le morceau est tiré du nouvel album du groupe, « Courage », qui est due le 30 avril via Records du Roadrunner. Le suivi des années 2016 « Magma » a été enregistré et produit par GOJIRA guitariste / chanteur Joseph Duplantier à Silver Cord Studio – GOJIRA‘s Ridgewood, Queens, New York, siège social – et mixé par Andy Wallace (NIRVANA, RAGE CONTRE LA MACHINE).

Produit de « Amazonie » bénéficiera à l’Articulation des peuples autochtones du Brésil (APIB) qui défendent les droits environnementaux et culturels des tribus autochtones d’Amazonie qui ont énormément souffert – victimes de la déforestation, de la perte de terres, du travail forcé, de la violence et du harcèlement.

Interrogé dans une nouvelle interview avec la télévision finlandaise Kaaos TV comment la pandémie de coronavirus a affecté la sortie du nouveau LP, batteur Mario Duplantier a déclaré: « Nous étions très patients, et nous savions que quelque chose d’aussi important se passe dans le monde en ce moment, nous ne pouvions donc pas vraiment nous plaindre. Nous étions juste un peu inquiets de la réouverture du monde. Nous avons pris un congé, et en fait, c’était super de prendre un peu de recul par rapport aux chansons. Parce que pendant six mois, nous n’avons pas écouté les chansons – mon frère et moi. Et quand nous y sommes retournés, c’était très agréable, et nous avions la confirmation que l’album est bon pour nous; nous nous sommes sentis bien à ce sujet. Mais ensuite je dirais que c’est plutôt vers septembre [and] Octobre, il fallait trouver une solution pour prendre des décisions. C’était un peu plus stressant à ce moment-là, car [there was] beaucoup de va-et-vient avec la direction et la maison de disques. Il fallait trouver une solution pour tout finir – la couverture, le mixage. Alors tout s’est un peu accéléré. Mais finalement, nous sommes prêts à le publier. Et [we are] super content de ça. «

Mario a poursuivi en disant que toutes les chansons ont été complètement écrites avant le début de la pandémie. « Nous en avions fini avec le chant en janvier 2020, et nous étions sur le point de mixer l’album avec Andy Wallace en mars – vers le 10 « , dit-il. » Mais nous avons dû annuler le mixage, car Andy était en Floride et nous ne pouvions pas voler, et cetera, et cetera. Mais les chansons étaient prêtes. Et je dirais que le truc bizarre c’est, dans le groupe, on s’est dit: ‘Oh mon Dieu, avec cette pandémie, les chansons [don’t] Veut dire n `importe quoi.’ Parce que parler de l’Amazonie [the Amazon rainforest] en cette période de pandémie – c’est un problème tellement énorme pour tout le monde, il semble donc un peu gênant de parler d’autre chose. Mais finalement, après un an ou une pandémie, nous pensons que c’est le bon moment pour sortir cet album, car maintenant les paroles sont en fait en [line] avec ce qui se passe dans le monde. L’album parle de force – c’est comme une quête de courage – donc en fait, c’est le moment idéal pour le sortir maintenant. Il y a donc une seconde dimension à cela. «

GOJIRA a initialement jeté les bases de « Courage » l’année dernière avec la sortie surprise du single 2020 « Un autre monde ».

L’œuvre pour « Courage » a été créé par Joseph Duplantier et peut être vu ci-dessous.

« Courage » liste des pistes:

01. Né pour une chose



02. Amazonie



03. Un autre monde



04. Attendez



05. Nouveau trouvé



06. Courage



07. Le chant



08. Sphinx



09. Dans la tempête



dix. Les sentiers



11. Moudre

« Magma » gagné GOJIRA sa toute première Grammy nominations pour «Meilleure performance métal» et «Meilleur album rock». GOJIRApiste écrasante de «Silvera» a reçu une nomination pour la «Meilleure performance métal», tandis que « Magma » a été nominé pour « Meilleur album rock » lors de la remise des prix.

Crédit photo: Gabrielle Duplantier



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).