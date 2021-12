Regardez: LeBron James Tricks Arbitre pendant Lakers vs Bulls (Vidéo)

Les Lakers de Los Angeles sont tombés face aux Chicago Bulls 115-110 dimanche.

Dans une sortie autrement oubliable, LeBron James a fait tout ce qu’il pouvait pour guider son équipe vers la victoire. Il a terminé avec 31 points, 14 rebonds et six passes décisives ce jour-là – mais ses contributions ne se sont pas arrêtées là.

James a également travaillé ses astuces mentales Jedi sur l’équipe d’officiels arbitrant le match.

Sur une séquence particulière du deuxième quart-temps, James a réussi à convaincre les arbitres qu’une balle qu’il avait clairement jetée sur la jambe de Russell Westbrook était en fait hors du garde des Bulls Lonzo Ball.

C’était incroyable:

Dans l’ensemble, cependant, cette pièce n’a pas fait grand-chose pour changer la fortune de LA. En plus d’être 16-15 sur l’année, l’équipe a également perdu six joueurs (Kent Bazemore, Avery Bradley, Talen Horton-Tucker. Dwight Howard, Malik Monk et Austin Reaves) et leur entraîneur-chef (Frank Vogel) à cause de la santé COVID et protocoles de sécurité. De plus, Anthony Davis est absent un mois en raison d’une blessure au genou.

Les Lakers auraient actuellement des pourparlers légitimes concernant un échange avec Russell Westbrook. Ces conversations ont eu lieu avec deux équipes jusqu’à présent. De plus, Myles Turner continue d’être une option alléchante pour le front office.

À moins que quelque chose ne se matérialise sur l’un de ces fronts, LA se dirige vers une saison profondément décevante.

