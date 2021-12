Regardez l’entraîneur de la Caroline du Sud prendre un bain de mayonnaise après avoir remporté le Duke’s Mayo Bowl

Je ne vais pas perdre de temps. Je sais pourquoi tu es ici, tu sais pourquoi tu es ici. Vous voulez voir un homme adulte prendre un bain de mayonnaise, et je ne vais pas vous en empêcher plus longtemps.

Le Duke’s Mayo Bowl a transformé un jeudi après-midi endormi en l’événement sportif de la saison des vacances. La Caroline du Nord et la Caroline du Sud se battent pour la suprématie des condiments, les Gamecocks l’emportant 38-21 dans un match qui ne s’est jamais vraiment senti proche. L’entraîneur-chef Shane Beamer a pris un bain de mayonnaise après la victoire.

Avouons-le. Le jeu lui-même était vraiment secondaire ici, à moins que vous n’ayez une forte affinité pour l’une ou l’autre équipe. C’était juste l’amuse-bouche nécessaire pour obtenir de l’action de mayo chaude, et le jeu l’a bien fourni. En dehors du bain de mayo lui-même, nous avons pu voir sa préparation horrible et horrible – à laquelle aucun de nous n’était vraiment préparé.

Et tandis que le bain était le moment, il y avait tellement plus. Nous avons eu Mike Golic Jr. et Anish Schroff en train de manger des Oreos trempés dans de la mayonnaise, ce qui est probablement une chose que quelqu’un dans le monde apprécie.

Cette personne était Mike lui-même. Il adorait son casse-croûte macabre. Pendant ce temps, le pauvre Anish semblait sur le point de vomir dans leur poubelle sur le plateau. Honnêtement, c’est une réponse appropriée, je pense.

Il y a probablement beaucoup de puristes de la mayonnaise qui ne peuvent pas imaginer ruiner la perfection avec l’ajout de cookies. Rassurez-vous, vous étiez également couvert, car une pom-pom girl de Caroline du Sud n’avait pas besoin de nouvelles façons sophistiquées pour avaler de la mayonnaise. Le mec est juste allé dans un bocal avec une cuillère comme une personne normale.

À part attendre pour faire le dépotoir de mayonnaise lors de la remise du trophée, tout dans le Duke’s Mayo Bowl était parfait. Nous avions un condiment polarisant, créant des opinions fortes tout au long du jeu, formulées dans quelque chose que nous comprenons tous. Personne ne peut avoir de sentiments forts à propos de « TaxSlayer », mais donnez-nous des objets dans notre garde-manger et nous sauterons tous dans le plaisir.

C’est la vraie leçon ici. Le sport est censé être amusant. Les jeux de boules sont censés être amusants. Le football est important, mais rendre tout divertissant est l’idéal. Cet après-midi en Caroline du Nord, on s’est bien amusé… et c’était magique.