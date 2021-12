Regardez l’épisode 1 gratuitement sur YouTube

Les fans de la famille Dutton sont enfin revenus au 19e siècle pour le très attendu prequel de Yellowstone 1883. La série créée par Taylor Sheridan a diffusé sa première série en deux parties sur Paramount + le dimanche 19 décembre, et heureusement pour les fans qui peuvent l’ont raté, rattraper son retard est plus facile que jamais. Le premier épisode de 1883 est actuellement disponible gratuitement sur YouTube, avec l’épisode complet d’une heure et plus disponible sur la chaîne Paramount Plus. Vous pouvez voir l’épisode en cliquant ici.

Situé dans le même univers que Yellowstone, 1883 ramène les fans au 19ème siècle et raconte l’histoire d’origine de la colonie de la famille Dutton sur ce qui est maintenant connu sous le nom de ranch Dutton. La série suit les ancêtres de la famille Dutton au XIXe siècle, James et Margaret Dutton, alors qu’ils voyagent vers l’ouest du Texas à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l’Amérique sauvage, essayant d’échapper à la pauvreté pour repartir à zéro dans le Montana. La série met en vedette Tim McGraw et Faith Hill dans le rôle de James et Margaret, avec Isabel May dans le rôle de leur fille adolescente et Audie Rick dans le rôle de leur fils. Billy Bob Thornton et Sam Elliott jouent également dans la série en tant que Marshal Jim Courtright et Shea Berennan. Le casting comprend également LaMonica Garrett, Marc Rissmann, Eric Nelsen et James Landry Hebert.

Bien que seulement deux épisodes dans sa première saison, 1883 s’est déjà avéré être un succès. La section des commentaires sur la vidéo YouTube est remplie de téléspectateurs déclarant la préquelle « incroyablement bonne » et « brutale et inébranlable ». D’autres ont déclaré que l’émission était « à regarder absolument pour tout le monde » et qu’ils étaient « accros dans les 10 premières minutes ». Pendant ce temps, John Connor Coulston de PopCulture.com a écrit dans sa critique que « les trois premiers épisodes sont très prometteurs. Sheridan pourrait avoir le premier véritable succès de déplacement d’aiguilles de Paramount+ ».

Vous pouvez regarder la première de 1883 sur YouTube en cliquant ici. Les deux premiers épisodes de 1883 sont désormais disponibles en streaming sur Paramount+, auquel vous pouvez vous abonner en cliquant ici. De nouveaux épisodes de l’émission seront diffusés le dimanche à 21 h HE sur Paramount +, la plate-forme de diffusion en continu qui servira également de foyer à une autre série créée par Sheridan, Mayor of Kingstown. Les fans peuvent rattraper leur retard avec la série phare lorsque de nouveaux épisodes de Yellowstone seront diffusés le dimanche à 20 h HE sur Paramount Network. Sheridan a un deuxième spin-off de Yellowstone, intitulé 6666, qui a été commandé, bien qu’une date de première n’ait pas encore été fixée pour cette émission.