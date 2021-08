Regardez l’épisode 22 de Brian May’s Hits de la série de vidéos The Greatest de Queen

Dans une semaine qui devrait voir reine la légende Brian May fait un retour impressionnant au sommet des charts musicaux avec son album solo original de 1992 remasterisé/reconditionné Back To The Light, “The Greatest” de Queen cette semaine continue sa célébration de certaines des plus grandes chansons de Queen en mettant en évidence “Brian May’s Hits” – cinq succès classiques fournis par le guitariste emblématique du groupe. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Tout au long de la remarquable carrière d’enregistrement de Queen, May a contribué à certaines des chansons les plus anthémiques et les plus appréciées du groupe dans le canon rock de Queen. Ceux-ci incluent des morceaux massifs tels que “Who Wants To Live Forever”, “Flash” et “The Show Must Go On”, ainsi que le tout premier single de Queen, “Keep Yourself Alive”, et la chanson qu’ils ont interprétée en direct plus de tout autre, « Maintenant, je suis ici ». Sans oublier bien sûr le classique live « Tie Your Mother Down ».

Cet épisode se concentrant sur cinq des « Hits de Brian May » débute en 1977, avec l’une des chansons les plus reconnaissables de l’histoire du rock – il ne peut s’agir bien sûr que du classique incontournable du sport « We Will Rock You ».

L’année suivante a vu la sortie d’un autre favori en direct, “Fat Bottomed Girls”. Puis en 1980, pour l’album à succès mondial du groupe, Le jeu, Brian a contribué à l’étonnamment beau, “Save Me”.

Au milieu des années quatre-vingt, Queen jouait régulièrement devant des foules massives, grâce à des chansons qui pouvaient faire voler le toit de n’importe quel stade – y compris un moment fort de l’album ‘The Works’ – “Hammer To Fall”.

Et puis en 1989, après une attente de trois ans pour une sortie unique, Queen a rugi de nouveau dans les charts britanniques avec le puissant “I Want It All”. Un tour de sifflet à travers cinq chansons classiques de Queen, écrites par l’incomparable Brian May.

Queen The Greatest a déjà mis en lumière les tubes de Roger Taylor et John Deacon. Les hits créés par Freddie Mercury viendront plus tard dans la série.

Regardez chaque épisode de “The Greatest” sur la chaîne YouTube officielle de Queen’s.