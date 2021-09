Regardez l’épisode 28 de Love Of My Life de la série de vidéos The Greatest de Queen

L’épisode de cette semaine de la reine La série « The Greatest » célèbre une chanson qui est vraiment devenue unique en son genre. C’est “L’amour de ma vie”. Vous pouvez voir le nouvel épisode dans son intégralité ci-dessous.

Sorti à l’origine sur le très acclamé Queen’s 1975 Une nuit à l’opéra album, cette ballade magnifiquement modeste semblait destinée à être l’un des joyaux cachés du groupe. Au lieu de cela, il s’est transformé en un duo émotionnel qui est un moment clé du spectacle en direct de Queen à ce jour.

“Love of My Life” a été écrit par Freddie Mercury. Il n’a pas été publié en tant que single à l’époque et n’a pas immédiatement fait partie de la liste des sets live.

Cependant, il n’était pas destiné à être l’un des joyaux cachés du groupe après qu’un arrangement de Brian ait abouti à quelque chose de spécial pour le spectacle live de Queen.

May déclare : « Au moment où nous arrivons à la tournée « Live Killers » de 1979, « Love of My Life » est devenu fermement établi comme un moment clé avec Freddie dirigeant le public dans un duo de masse.

“Et puis dans les années 80, en particulier dans les stades d’Amérique du Sud, avec un public régulièrement supérieur à cent mille spectateurs, cette ballade simple mais incroyablement belle a vraiment pris tout son sens.”

Quel que soit le pays dans lequel Queen se trouvait ou la langue parlée, le public connaissait chaque mot et répondait avec un enthousiasme qui étonnait constamment le groupe.

Si la chanson a fourni une véritable connexion entre Queen et leur public dans les années 70 et 80, ces dernières années, elle est devenue l’hommage le plus approprié et le plus émouvant à Freddie – culminant en une apparition émouvante à l’écran et en la cimentant comme l’un des chansons les plus durables comme on peut le voir dans cette performance en direct d’un spectacle Queen + Adam Lambert London O2 Arena en 2018.

Regardez chaque épisode de « The Greatest » sur la chaîne YouTube officielle de Queen.