Regardez l’épisode 34 de The Magic Tour 2 de la série The Greatest de Queen

L’épisode de cette semaine de la reine série de vidéos d’archives, ‘The Greatest’ revisite à nouveau le sensationnel et record du groupe ‘Magic Tour’ de 1986. Vous pouvez le regarder dans son intégralité ci-dessous.

Ayant déjà ouvert la voie avec 14 spectacles à guichets fermés au Royaume-Uni et en Europe, jetant des jalons en cours de route, Queen est retourné à Londres en juillet 1986 pour jouer deux soirs au Wembley Stadium de Londres, d’une capacité de 72 000 places, le site de leur performance extraordinaire et historique au Live Aid l’année précédente.

Pourtant, bien que le groupe ait atteint une popularité sans précédent, ils ne tenaient pas pour acquis que leurs premiers concerts à domicile depuis Live Aid seraient complets…

Brian May : « Nous sommes partis depuis longtemps et les billets seront mis en vente pour Wembley vendredi. Et c’est toujours un moment où vous vous dites « Je me demande ce qu’il y a là-bas ? Je me demande s’ils veulent toujours nous voir ? On ne sait jamais. Nous ne le saurons que lorsque les applications commenceront à arriver.

Cependant, la clôture des 150 000 billets pour les spectacles «Magic Tour» en vente s’est vendue en quelques heures, et ces nuits mémorables ont été filmées et restent l’un des spectacles en direct les plus appréciés de Queen à ce jour.

Roger Taylor : « Je pense que Wembley était un concert difficile, en raison de sa taille physique réelle. Tu ferais mieux d’y aller bien, tu ne veux pas d’un public tranquille. J’ai vu des gens mourir là-bas, parce que vous ne les entendrez pas. S’il s’agit d’une ondulation, une ondulation ne s’enregistrera vraiment pas. Donc, vous avez besoin d’un rugissement. Ils l’appellent le rugissement de Wembley. Et c’était OK pour nous. Vous saviez que vous alliez devoir travailler assez dur à Wembley.

Puis, alors que le « Magic Tour » de Queen reprenait la route, une nouvelle aventure les attendait…

[Interviewer]: « Je pense qu’il n’y a qu’un seul pays où tu n’es jamais allé avant ? »

Roger Taylor : « Ce serait la Hongrie. Oui. Budapest. »

[Interviewer] « Alors, c’est un nouveau terrain ? »

Roger Taylor : « C’est génial, oui. Nous sommes très excités à ce sujet. Il y a des gens de tout le bloc du rideau de fer qui arrivent. Ils vendent des billets à… ou quoi qu’ils fassent là-bas. Vendent-ils des billets ? »

[Interviewer] « Je présume que oui ? »

Roger Taylor : « Ou les donner ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Quoi qu’ils fassent, les gens viennent de Pologne et de Tchécoslovaquie, et de beaucoup du bloc de l’Est, ce qui est très excitant. « Parce que les Russes ne nous laisseraient jamais entrer. »

Freddie Mercury : « J’aime faire des endroits que nous n’avons jamais fait auparavant, pour voir comment ils vont réagir. Certains endroits où nous sommes déjà allés auparavant, nous avons une certaine idée de comment, de ce qu’ils vont faire. Mais ça va être génial. Ça va être génial de voir s’ils font les mêmes choses, s’ils ont vu les films et s’ils vont faire les mêmes choses pour « Radio Ga Ga » et des choses comme ça. Cela devrait être très intéressant, un bon défi.

Faisant l’histoire en tant que premiers artistes à se produire derrière le rideau de fer, le spectacle du groupe du 27 juillet lors de leur « Magic Tour » serait joué devant un public de plus de 80 000 personnes. Filmé à l’aide de presque toutes les caméras de télévision 35 m disponibles dans le pays, le concert allait marquer l’histoire en étant diffusé à la fin de l’année dans tout le bloc communiste, notamment en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l’Est et en Yougoslavie, ainsi qu’en 59 hongrois. cinémas le jour du Nouvel An 1987.

Approchant à sa fin avec seulement des dates encore à jouer en France et en Espagne, la demande écrasante de retour au Royaume-Uni a incité les promoteurs à ajouter à la hâte un dernier spectacle massif au programme ‘Magic Tout’ – au célèbre Knebworth Park, où le groupe terminent leur tournée en réalisant un spectacle en plein air devant un public diversement estimé entre 160 000 et 200 000. Depuis le début de la tournée, le 7 juin, Queen finirait par jouer devant une fraction de plus d’un million de personnes.

Brian May : « Nous avons toujours pensé que nous avions quelque chose de spécial et que nous pouvions faire tout ce que n’importe qui d’autre faisait. C’est le genre de chose, c’est le genre de croyance qui nous a fait tenir au début. Mais je ne pense pas que nous croyions vraiment à ce qui se passerait. Je ne pense pas que nous savions même ce qui était possible.

Jim Beach, Manager : « Je pense que sous une forme ou une autre la musique continuera toujours maintenant, je pense qu’ils ont atteint ce statut que leur musique restera dans les mémoires. Combien de temps ils enregistrent… Dieu seul le sait. Personne ne sait si Mick Jagger chantera à 65 ans ou si Queen jouera le rôle de Queen. Je pense que la structure Queen va continuer, et ils vont continuer à faire de la musique. Comment ce sera… personne ne le sait jamais, vraiment.

Freddie Mercury : « Nous sommes la seule sorte de, les quatre grandes dames qui ont réellement collé ensemble. »

John Deacon : « Oui, vous demandez combien de temps cela va vraiment durer, et nous le faisons depuis longtemps maintenant, et je ne sais pas. Si je pouvais prédire l’avenir, la vie serait assez ennuyeuse, je pense.

Finissant le concert du groupe à Knebworth le 9 août 1986, Freddie a remercié la foule en disant : « Merci les gens adorables, vous avez été un public merveilleux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, bonne nuit, merci.

Personne ne le savait encore, mais ce devait être la dernière représentation publique de Queen avec Freddie.

