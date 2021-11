Regardez l’épisode 35 de The Parties de la série de vidéos The Greatest de Queen

reine ont partagé ‘The Parties’, le dernier épisode de leur série hebdomadaire de vidéos d’archives, ‘The Greatest’. Vous pouvez regarder l’épisode en entier ci-dessous.

Tout au long de la série « The Greatest » en cours, nous avons vu comment Queen reste sans égal lorsqu’il s’agit de repousser les limites de son travail. Mais il ne faut pas oublier que dans le vrai rock and roll, ils ont également appliqué le même sens du spectacle lorsqu’il s’agissait de fêtes.

Lorsque Queen était sur la route, leur spectacle en direct était toujours le billet le plus chaud de la ville. Cependant, si vous étiez l’un des chanceux qui figuraient sur la liste des invités pour une soirée Queen, comme celle-ci après le spectacle de Wembley en 1986, lorsque le groupe a repris les célèbres Roof Gardens de Londres, vous passerez une nuit à coup sûr. dérange.

Le plus légendaire de tous s’est peut-être produit le soir d’Halloween en octobre 1978, lorsqu’il était temps de lancer l’album Jazz du groupe. Après avoir joué auparavant au Civic Auditorium de la Nouvelle-Orléans, l’action s’est déplacée à l’hôtel Fairmont de la ville, dans le quartier français animé de la ville.

Brian May : « Quand est venu le temps de lancer le le jazz album, nous avons eu l’idée d’organiser une grande fête à la Nouvelle-Orléans.

Roger Taylor : « C’était le soi-disant » lancement « de cet album, et nous avions beaucoup de filles et de choses, il y avait un groupe, un groupe de la Nouvelle-Orléans, c’était une fête très, très exagérée. »

Brian May : « Nous avions un lien spirituel avec la Nouvelle-Orléans, et beaucoup de nos amis sont venus… de tous les sexes !

Une histoire légendaire raconte qu’au moins un club de strip-tease dans les environs du Fairmont a dû fermer tôt parce que ses employés et ses clients ont accepté l’offre de Queen de faire la fête.

Roy Thomas Baker (Producteur) : « C’était vraiment amusant. Quand j’ai ouvert la porte de ma suite, sur le lit il y avait une caisse complète de Dom Pérignon, et puis c’était en descente à partir de là.

Roger Taylor : « Je me souviens que je me sentais assez mal le lendemain. Il y a eu beaucoup d’actes. Il y avait un homme qui, en fait, était une personne à croissance restreinte, qui se couchait sous les viandes. Il a dit, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il a fait, il a dit « Je me couche sous les viandes ».

Roger Taylor : « Et il est couvert d’une sorte de charcuterie et de foie haché, et des trucs comme ça. Vous ne pouviez pas le voir, alors les gens s’approchaient de la table à tréteaux et alors qu’ils tendaient la main pour ramasser leur viande, il se déplaçait simplement, comme ça. Et c’était son acte.

Cette tradition désormais établie de la reine des nuits extravagantes, s’est répandue dans les fêtes d’anniversaire de Freddie – comme la désormais célèbre célébration sur le thème du noir et blanc pour son 39e anniversaire tenue au club Mrs Henderson de Munich et filmée pour la postérité pour la vidéo « Living On My Own » de Freddie.

Chaque partie générerait un éventail de mythes et de légendes autour de ce qui s’est passé cette nuit-là, et bien que, comme on l’a vu, les caméras aient parfois été autorisées à capturer des aperçus – seuls ceux qui étaient là savent vraiment ce qui s’est passé lorsque le tournage s’est arrêté…

Regardez chaque épisode de « The Greatest » sur la chaîne YouTube officielle de Queen.