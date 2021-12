Regardez l’épisode 39 de The Drum Sound dans la série de vidéos Queen The Greatest

Poursuivant son regard actuel sur les contributions apportées par les membres qui composent le groupe, cette semaine reine L’épisode « The Greatest » célèbre un autre élément essentiel de toute chanson ou performance de Queen : The Drum Sound. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

La fondation initiale du son unique de Queen remonte à l’époque de Smile, où Roger Taylor et Brian May ont joué ensemble pour la première fois.

Brian May : « Je me souviens [Roger] apportant son kit très soigneusement, et il a installé le tout sur ses stands. Et puis il a commencé à faire quelque chose de très curieux. Il était comme faire de petits bruits de tapotement et tourner des boutons, et je me suis dit « qu’est-ce que tu fais ?

« Il a dit : ‘J’accorde la batterie’, et j’ai dit : ‘Oh, vraiment ? Tu accordes de la batterie ? parce que les batteurs avec lesquels j’avais travaillé jusqu’à ce moment-là ont simplement posé la batterie et l’ont frappé. Mais Roger continuait et réglait chaque petite partie de chaque peau pour qu’elle résonne de la bonne manière. J’ai donc été assez impressionné.

La batterie distinctive de Roger et son son de batterie ont toujours fait partie intégrante du processus d’enregistrement de Queen, qu’il s’agisse de fournir un rythme subtil mais solide, ou de prendre le devant de la scène dans des chansons telles que son hymne rock fanfaron « I’m In Love With My Car . »

Et par la suite, dans les spectacles en direct, les foules étaient foudroyées par son rythme, son énergie et sa précision extraordinaires.

Comme c’est la marque de fabrique de Queen, la contribution de la batterie a évolué au fil des ans, souvent de manière unique et surprenante. Mais une chose est restée constante – c’est la conviction de Roger que tout solo de batterie doit être utilisé avec parcimonie et ne jamais dépasser son accueil…

Roger Taylor : « Les solos de batterie étaient un cliché. Au début des années 70, c’était un cliché, donc, et c’était juste quelque chose que l’on faisait, vous savez ? Et honnêtement, je n’ai jamais vraiment apprécié les vrais solos, j’ai toujours vraiment préféré jouer dans l’ensemble, dans le groupe et dans la chanson, vraiment.

« Et alors que c’est très bien, ils ne font que frimer, vraiment, n’est-ce pas, vous savez, et surtout quand vous jouez devant beaucoup de gens dans de gros concerts, vous savez, si je faisais un solo et Je baissais soudain les yeux et remarquais que des gens sortaient pour un hot-dog, je ne voudrais plus jamais le refaire parce que vous saviez que vous étiez des gens ennuyeux.

Mais il n’y a eu aucun danger, que ce soit sur la tournée Queen + Paul Rodgers avec son interprétation de « Let There Be Drums ». Ou maintenant, dans un élément très attendu des spectacles Queen + Adam Lambert – la bataille de tambours, avec Roger ici vu affronter son fils batteur, Rufus Taylor.

Regardez chaque épisode de « The Greatest » sur la chaîne YouTube officielle de Queen.