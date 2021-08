Regardez l’épisode de Parker McCollum sur “Comment j’ai écrit cette chanson” de BMI

Parker McCollum et Lauren Alaina sont parmi les artistes en vedette sur l’incarnation en « édition limitée » de l’organisation de droits de représentation BMI de sa série signature How I Wrote That Song.

La série en 12 parties, animée par Brian Ives et produite par BMI, Beasley Media Group et HD Radio Technology de Xperi, offre un aperçu du processus créatif de l’écriture et de la production de chansons. Il couvrira les principaux talents créatifs des mondes de la country, du rock, du R&B et du hip-hop.

Les autres membres de la série incluront Chris Lane, John Popper de Blues Traveler, Kevin Griffin de Better Than Ezra) Oak Felder et Mooski. De nouveaux épisodes seront diffusés tous les lundis jusqu’au 4 octobre et diffusés sur les stations de radio de Beasley Media Group à travers les États-Unis, avec le vidéo publiée sur https://bbgi.com.

« Après le succès du projet Cent ans de radio de l’année dernière, BMI est ravi de s’associer à nouveau avec ses partenaires de longue date Beasley Media Group et HD Radio Technology de Xperi pour le lancement de How I Wrote That Song », a déclaré Clay Bradley, vice-président de BMI, Creative, Nashville. « Merci à Beasley Media Group et à la radio HD de Xperi d’avoir offert à nos auteurs-compositeurs une plate-forme pour partager leur musique et les histoires derrière la façon dont ils ont créé certaines de leurs plus grandes chansons à succès. »

L’épisode de McCollum, disponible maintenant, a le talent émergent du pays discutant de la façon dont il a écrit son tube “Pretty Heart”. Il parle également d’une prochaine co-écriture avec Miranda Lambert, et de l’influence particulière de Détroit de George et John Mayer sur son travail.

“Pretty Heart”… bon sang, c’était fou de voir le chemin parcouru par cette chanson”, dit McCollum dans l’épisode. “Je n’avais jamais vraiment co-écrit auparavant de ma vie. J’avais écrit ces deux premiers albums à peu près tout seul. Randy Rogers du Randy Rogers Band me gérait à l’époque et me poussait vraiment à venir à Nashville et à aller dans des pièces avec des gens et à faire ce truc de co-écriture. Je ne savais pas vraiment comment j’allais y aller.

«Mais ce premier jour, je voulais continuer avec quelque chose qui était, comme, super lourd, et vraiment avoir une bonne idée. Et je n’avais rien à l’époque. Je parcourais mes notes… et je revenais en fait sur mon Instagram à partir de 2014. Et j’ai trouvé la vidéo, moi chantant : « Qu’est-ce que ça dit sur moi ?

McCollum poursuit: “Je me disais:” Comment diable ai-je oublié cette mélodie et cette ligne? ” J’aime toujours cette ligne. Excité [Montana] et je suis de bons copains maintenant. À l’époque, nous ne nous étions jamais rencontrés et jamais sortis ensemble ou quoi que ce soit. Et donc je suis entré et j’ai en quelque sorte chanté ça pour lui et ses yeux se sont en quelque sorte illuminés et il s’est dit : “Mec, poursuivons ça !” Et il a une façon vraiment unique de me poser toutes les questions auxquelles je ne veux pas répondre. Il retire ces choses de moi comme des choses que je pense que je ne veux pas dire. C’était rapide.

