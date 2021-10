Regardez: L’équipe de Nintendo Life se bat avec Sora, le combattant final Smash

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Eh bien, ils sont tous là. Non, vraiment, tous. Sora est maintenant disponible en Super Smash Bros. Ultimate, nous amenant à la fin d’une ère pour l’entrée Switch dans la série.

Pour célébrer deux de nos bagarreurs les plus enthousiastes de Smash Bros. – Alex Olney et Jon Cartwright de notre équipe vidéo – s’affronteront, mettront Sora à l’épreuve et parleront de tout ce qui concerne Smash Bros.

Vous pouvez le vérifier en direct ci-dessus, et assurez-vous de passer au flux sur YouTube pour aimer, vous abonner, sonner cette cloche et tout ce que vos enfants font sur YouTube de nos jours.

Prendre plaisir!