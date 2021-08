Regardez l’équipe mondiale de démonstration de taekwondo d’America’s Got Talent surprendre les juges avec une performance digne d’un film Marvel, selon Howie Mandel

Spoilers à venir pour l’épisode du 24 août de L’Amérique a du talent Saison 16 sur NBC.

La dernière nuit de la compétition des quarts de finale de la seizième saison d’America’s Got Talent est terminée, les douze derniers interprètes espérant obtenir une place en demi-finale à partir de la semaine prochaine. Certains actes ont reçu plus d’applaudissements que d’autres, mais l’équipe mondiale de démonstration de taekwondo s’est clairement démarquée. Le choix du buzzer doré de Terry Crews est revenu avec un nombre si puissant, rapide et athlétique que même les juges ont été pris par surprise, et Howie Mandel a expliqué après l’épisode pourquoi il pense que leurs mouvements sont comparables à un film Marvel. De plus, Terry Crews a révélé ses réflexions sur les performances de son choix de sonnerie dorée, et plus encore !