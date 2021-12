Il s’avère que les concurrents de Jeopardy ne sont pas les plus grands fans de Machine Gun Kelly. Lors d’un récent épisode, Jeopardy a partagé un indice sur le surnom de Kelly, « MGK ». Cependant, une gêne s’est ensuivie lorsqu’aucun des candidats n’a répondu avec la bonne réponse.

Selon Entertainment Tonight, la catégorie qui présentait l’indice s’appelait « Musical 3-INITIALers ». Pour tous les fans de Kelly, vous connaîtrez immédiatement la réponse à l’indice. Ken Jennings, l’hôte invité actuel, a lu alors qu’une image de Kelly apparaissait : « Le nom de scène de ce rappeur et acteur est abrégé en MGK. » Aucun des concurrents – Donna Lethow, Ashley Castle ou la championne en titre Amy Schneider – ne connaissait la réponse.

Oh non. @machinegunkelly pic.twitter.com/pdUcTrEeQe – Gunz (@TheGunzShow) 28 décembre 2021

Après un long silence, le buzzer les interrompit pour leur faire savoir que le temps était écoulé. Jennings a ensuite déclaré que le trio n’était « apparemment » pas fans du rappeur. Sur Twitter, les téléspectateurs de Jeopardy n’ont pas pu s’empêcher de réfléchir au moment humoristique. Un fan a même plaisanté en disant que l’indice aurait été un jeu d’enfant pour la petite amie de Kelly, Megan Fox. Même si Schneider n’a pas deviné correctement le nom de Kelly, elle a quand même poursuivi sa séquence de victoires.

Schneider a accumulé un nombre impressionnant de victoires et est entré dans l’histoire dans le processus. Le Today Show a rapporté qu’elle a égalé le record du plus grand nombre de victoires (20) par une femme, égalant le record précédemment établi par Julia Collins en 2014. Schneider a également précédemment établi le record des gains globaux les plus élevés pour une femme, puisqu’elle a remporté 768 $. ,8000 à partir de mardi. Compte tenu de sa séquence de victoires consécutives, il ne sera pas surprenant d’apprendre qu’elle s’est qualifiée pour le Tournoi des Champions annuel. Après s’être qualifiée pour la compétition, elle est devenue la première candidate transgenre à le faire. Alors que sa course sur Jeopardy a été historique pour un certain nombre de raisons, Schneider a déclaré qu’elle ne voulait pas faire ses apparitions dans la série « trop ​​sur le fait d’être trans », mais a ajouté qu’elle était « fier » d’être une trans. femme.

« Le fait est que je ne pense pas souvent au fait d’être trans, et donc quand j’apparais à la télévision nationale, je voulais représenter cette partie de mon identité avec précision : comme étant importante, mais aussi relativement mineure. Mais je ne l’ai pas fait non plus. Je ne veux pas que cela ressemble à une sorte de secret honteux », a déclaré Schneider. « Bien qu’il soit gratifiant de savoir que les gens ne savaient pas nécessairement que j’étais trans jusqu’à ce qu’ils lisent à ce sujet, je veux que les gens sachent cet aspect de moi. Je pense qu’être trans est vraiment cool! »