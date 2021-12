Regardez les 5 % supérieurs : ils sont la clé de toute l’économie

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds :

Allez-y et devenez dépendant des bulles d’actifs et des dépenses libres des 5 % supérieurs, et optimisez votre économie pour servir cette « croissance », mais préparez-vous aux conséquences lorsque les coûts de cette optimisation et de cette dépendance seront dus.

Voici le problème de la concentration de la plupart des revenus et de la richesse dans les 5 % les plus riches : l’ensemble de l’économie dépend désormais de leurs dépenses et de « l’effet de richesse » des bulles qui alimentent ces dépenses. Comme le montrent les graphiques ci-dessous, les ménages de la tranche supérieure possèdent la grande majorité de la richesse et remportent environ la moitié de tous les revenus, y compris la quasi-totalité (97 %) des revenus tirés du capital.

En gonflant une énorme bulle de tout, la Réserve fédérale et d’autres banques centrales ont gonflé la «richesse» de ce niveau supérieur. C’était bien sûr le plan : en gonflant artificiellement les bulles d’actifs, les banquiers centraux pensaient que ceux qui verraient leur valeur nette augmenter allaient desserrer les cordons de leur bourse et emprunter et dépenser librement : l’effet richesse.

Le problème de se fier à l’effet de richesse est que si la richesse s’est concentrée au sommet, alors seul le sommet en bénéficiera. Les 50 % les plus pauvres ne possèdent pratiquement aucun capital (voir le graphique ci-dessous) et la richesse modeste détenue par les 90 % les plus pauvres ne génère que 3 % de tous les revenus dérivés des actifs (actions, obligations, immobilier, etc.).

Monopoly contre démocratie : comment mettre fin à un âge d’or (foreignaffairs.com) :

Dix pour cent des Américains contrôlent désormais 97 pour cent de tous les revenus du capital du pays. Près de la moitié des nouveaux revenus générés depuis la crise financière mondiale de 2008 sont allés au 1% le plus riche des citoyens américains. Les trois Américains les plus riches ont collectivement plus de richesse que les 160 millions d’Américains les plus pauvres.

En d’autres termes, la Fed a rendu les riches beaucoup, beaucoup plus riches pas pour être plus productif mais simplement pour être riche pour commencer. Tendances des inégalités de revenus et de richesse (pewresearch.org) :

Pour les 5 % les plus riches, il a augmenté de 4 %, pour atteindre 4,8 millions de dollars. En revanche, la valeur nette des familles des niveaux de richesse inférieurs a diminué d’au moins 20 % de 2007 à 2016. La perte la plus importante — 39 % — a été subie par les familles du deuxième quintile de richesse, dont la richesse est passée de 32 100 $ en 2007 à 19 500 $ en 2016.

En conséquence, l’écart de richesse entre les familles les plus riches et les plus pauvres d’Amérique a plus que doublé de 1989 à 2016. En 1989, les 5 % des familles les plus riches avaient 114 fois plus de richesse que les familles du deuxième quintile, 2,3 millions de dollars contre 20 300 dollars. En 2016, ce ratio était passé à 248, une augmentation beaucoup plus marquée que l’écart grandissant des revenus.

Étant donné que pratiquement tout l’effet de richesse est concentré dans le niveau supérieur, il n’affecte que les dépenses du niveau supérieur. Les dépenses des 95 % les plus pauvres ont stagné, et donc la « solution » politique à cette inégalité monumentale générée par le gonflement des bulles d’actifs est de donner de l’argent aux 90 % les plus pauvres via divers programmes de « relance ».

Les 90 % les plus pauvres ont rapidement dépensé l’argent gratuit, mais comme ni leur richesse ni leurs revenus stagnants n’ont augmenté, l’augmentation des dépenses due à ce reniflement de cocaïne fiscale s’est déjà estompée.

Que se passe-t-il lorsque vous concentrez la moitié de tous les revenus et la grande majorité de toutes les richesses dans le niveau supérieur ? Votre économie devient complètement dépendante 1) du maintien de l’expansion permanente de cette bulle d’actifs et 2) des dépenses des 5 % les plus riches.

Le problème en rendant toute votre économie dépendante des dépenses générées par les bulles d’actifs est que toutes les bulles éclatent. Curieusement, imprimer des milliers de milliards de dollars, emprunter des milliers de milliards supplémentaires et dépenser des milliers de milliards sur des rachats d’actions ont des conséquences qui vont au-delà du simple gonflement des bulles d’actifs, des conséquences systémiques qui finissent par dégonfler toutes les bulles.

Les 5% les plus riches sont désormais la clé de l’ensemble de l’économie. S’ils commencent à vendre des actifs pour réaliser des bénéfices ou réduire les risques, les bulles d’actifs éclateront parce que les 95 % les plus pauvres n’ont pas la richesse ou les revenus pour acheter des dizaines de milliards d’actifs des 5 % les plus riches : les 5 % les plus riches achètent et vendre à d’autres 5% pour cent parce que personne d’autre n’a le revenu ou la richesse pour acheter des dizaines de milliers de milliards d’actifs.

Si les 5% les plus riches réduisent leurs dépenses pour une raison quelconque, alors l’économie cratère.

La logique ne peut pas être révoquée par la pensée magique :

1. Étant donné que toutes les bulles d’actifs éclatent, cette bulle d’actifs éclatera.

2. Une fois cette bulle éclatée, les dépenses de ceux qui voient leur « richesse » diminuer diminueront.

Étant donné que les dépenses des 5 % les plus riches ont été la seule source d’augmentation de la consommation, l’économie a été optimisée pour servir les 5 % les plus riches. D’où la multiplication des restaurants gastronomiques, des locations AirBNB onéreuses dans des destinations exotiques, des boutiques de marques de luxe, etc.

Une fois que les 5% les plus riches n’ont plus les moyens ou l’envie de dépenser librement en achats discrétionnaires, une grande partie de l’économie américaine tombe dans un abîme. Et puisque nous avons structuré notre système pour rendre les riches plus riches afin qu’ils puissent dépenser plus, il n’y a pas de source de dépenses de substitution pour remplacer l’effondrement des 5 % des dépenses les plus élevées.

Lire la suite @ OfTwoMinds.com