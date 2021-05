Regardez les . Awards 2021 en direct! Rejoignez-nous pour une célébration épique de l’innovation

Les . Awards sont de retour!

Il est temps de regarder les . Awards 2021 (à partir de 16 h HP aujourd’hui) – la plus grande célébration de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans le nord-ouest du Pacifique. Cette année, nous récompenserons plus de 60 finalistes et lauréats dans 14 catégories.

Nous diffusons en direct l’événement d’aujourd’hui depuis le Pacific Science Center de Seattle, les finalistes se joignant à nous virtuellement pour les annonces de prix en direct. Surveillez les camées de célébrités et les moments divertissants tout au long du spectacle.

Lorsque: 16 h HP le jeudi 20 mai.

Où: Connectez-vous pour regarder la diffusion en direct sur ..com ou YouTube.

Partenaire à but non lucratif: Nous sommes ravis de présenter un nouveau prix cette année, honorant trois formidables éducateurs STEM. Pour aider à soutenir l’éducation STEM dans notre communauté, nous demandons aux participants d’envisager un don à notre partenaire à but non lucratif Pacific Science Center. Les dons peuvent être faits ici.

Des médias sociaux: Suivez les récompenses sur les réseaux sociaux avec # 2021.Awards – regardez des photos, jouez à des anecdotes et plus encore!

Un grand merci aux . Awards, sponsor principal Wave Business, ainsi qu’à chacun de nos sponsors de catégorie. Découvrez les finalistes dans chaque catégorie et nos sponsors dans les liens ci-dessous.

Startup of the Year, présenté par WestRiver Group Young Entrepreneur of the Year, présenté par First Tech Federal Credit Union Deal of the Year – IPO and Acquisitions, présenté par Wilson Sonsini Deal of the Year – Funding, présenté par Wilson Sonsini Innovation of the Year , présenté par Wave Business Health Innovation of the Year, présenté par Premera UX Design of the Year, présenté par Blink UX STEM Educator of the Year, présenté par DreamBox Learning Geeks Give Back, présenté par BECU Hardware / Gadget of the Year, présenté par ALLtech Next Tech Titan, présenté par BCRA Workplace of the Year, présenté par JLL Startup CEO of the Year CEO of the Year, présenté par EY Time to get social lors des Awards de cette année!

# 2021.Awards: Partagez des photos, des looks sur le tapis rouge, regardez des soirées, et vous pourriez être présenté dans notre fil social pendant le programme!

Play-Along Trivia présenté par Slalom – cherchez votre chance de gagner un pack de prix . grâce à vos connaissances sur les . Awards!

#.FlyestWFH: Pensez-vous avoir l’espace «travail le plus volé de chez vous»? Montrez-le en taguant @geekwire et @RealFlyhomes, présentés par Flyhomes

#GWGeekiestPet: 2020 a été une année de folie, alors célébrons l’animal le plus geek de l’année, présenté par Tagboard. Partagez votre animal de compagnie geek en taguant @geekwire. Votez pour votre favori pendant le spectacle!

#.TBT: Partagez votre souvenir préféré des . Awards des anciens . Awards en taguant @geekwire