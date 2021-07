Regardez les bêtises de la saison ‘Bachelorette’ de Katie Thurston

The Bachelorette’s Men Tell All est tombé hier soir, et alors que certaines personnes étaient là pour le drame, nous étions là pour les bloopers. Ce que, Dieu merci, ABC est allé de l’avant et a mis sur YouTube. Les moments bloopy mémorables incluent :

Katie trébuchant dans sa robe la première nuitKatie perdant sa date de groupe roseMichael A. révélant qu’il avait été “conçu dans un buggy des dunes” qu’il a qualifié de “machine à fabriquer des bébés” Plusieurs insectes maléfiques essayant d’attaquer tout le mondeKatie tombant d’une boîte beaucoup de danses douteuses (vous regardant, Greg) Un caméraman marchant à reculons et tombant tout droit sur une table basse Katie étant incapable de fermer une porte de camion alors que toute l’équipe la regarde fixement. Tayshia panique à cause d’un membre d’équipage qui lui fait une blague avec une branche géante (tu dois juste regarder)

Et en parlant de 😬 moments, nous ne pouvons pas oublier ce qui s’est passé lors de l’enregistrement de Men Tell All, lorsque Katie a accidentellement appelé Aaron Clancy “Thomas”. Comme dans, il a prononcé un discours complet et super gentil sur la façon dont il aura toujours à cœur les meilleurs intérêts de Katie et sera toujours dans son coin, et elle a répondu “Merci, Thomas.”

Oui, mais Aaron a déclaré à Entertainment Tonight : “Je pense que le moment le plus fou a été lorsque Katie m’a appelé par accident Thomas. J’ai déjà pardonné à Katie. Mon thérapeute pourrait ne pas l’être, mais je lui enverrai les factures de la thérapie.” Pendant ce temps, Katie a déclaré qu’elle “ne se pardonnera jamais” et “Je n’ai vraiment pas de mots à ce stade. Aucun commentaire. Je m’excuserai 100 fois. Ce ne sera jamais assez bien, cependant.”

Annnnyway, nous arrivons à la fin de la saison de Katie et si vous voulez savoir qui gagne, allez-y et cliquez ici !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

