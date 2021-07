Regardez les Black Crowes jouer à Burgettstown, en Pennsylvanie

Des séquences vidéo filmées par des fans de LES CORBEILLES NOIRES‘ La représentation du 28 juillet au Pavilion at Star Lake à Burgettstown, en Pennsylvanie, peut être vue ci-dessous.

Produit par Pays vivant, LES CORBEILLES NOIRES‘ « Secouez votre Money Maker » tournée joue 37 dates à travers le pays avant de terminer la tournée au Bethel Woods Center for the Arts à Bethel, New York le 25 septembre. Le groupe devrait également se produire au légendaire Festival de jazz de la Nouvelle-Orléans le vendredi 8 octobre et Diligence le 1er mai 2022.

Joindre Chris et Riche Robinson dans le nouveau CORBEILLES NOIRES la gamme est bassiste de longue date Sven Pipien, qui a joué avec le groupe en direct de 1997 jusqu’à la pause du groupe en 2015, avec Brian Griffin à la batterie, Joël Robinow sur les claviers et Isaïe Mitchell à la guitare, plus choristes Mackenzie Adams et Leslie Grant.

Riche Raconté Cleveland.com que lui et son frère voulaient recommencer LES CORBEILLES NOIRES avec une ardoise propre. “Il y avait un agenda fort dans le groupe [previously] garder Chris et je sépare et garde Chris et je me bats”, a-t-il déclaré. “Nous ne voulions tout simplement pas avoir à faire face à ces [stuff], il fallait donc que ce soit ainsi pour que ce soit ce que nous voulons.”

CORBEILLES NOIRES‘ premier album, « Secouez votre Money Maker » a été réédité dans des ensembles multi-formats de février à UMe/Enregistrements américains. L’album, alimenté par des singles “Encore jaloux”, “Deux fois plus dur”, “Elle parle aux anges” et une reprise de son compatriote géorgien Otis Redding‘s “Difficile à gérer”, s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires.

Chris Robinson récemment confirmé à SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” qu’il existe des plans provisoires pour enregistrer un nouveau CORBEILLES NOIRES album.



