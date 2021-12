Regardez les Browns se faire complètement foutre avec une interférence de passe sans appel vs. Emballeurs

21 octobre 2021 ; Cleveland, Ohio, États-Unis ; L’entraîneur-chef des Cleveland Browns, Kevin Stefanski, s’entretient avec un officiel au cours de la seconde moitié contre les Broncos de Denver au FirstEnergy Stadium. Crédit obligatoire : Ken Blaze-USA TODAY Sports

Les fans de Cowboys devraient être furieux au festival d’interception de Baker Mayfield contre. Packers par Cody Williams

Une brutale pénalité d’interférence de passe défensive manquée a peut-être coûté aux Browns de Cleveland une chance de gagner contre les Packers de Green Bay.

Les Browns de Cleveland ont encore remporté une autre victoire surprise au cours de la deuxième semaine consécutive. Après avoir perdu contre les Raiders de Las Vegas, les Browns se sont retrouvés avec le football vers le bas 22-24 contre les Packers de Green Bay avec un peu plus de deux minutes à jouer dans le règlement.

Au troisième essai, le quart-arrière des Browns Baker Mayfield a lancé une passe destinée au receveur large Donovan Peoples-Jones, mais elle a été interceptée par le demi de coin des Packers Rasul Douglas pour mettre fin efficacement au match.

Le problème est que Douglas semblait s’en tirer avec une interférence de passe défensive sur ce jeu.

Les Packers s’en sont tirés avec une interférence de passe défensive tard contre. bruns

Si les arbitres avaient jeté un drapeau là-dessus, Cleveland aurait reçu une nouvelle série de downs et aurait été placé dans la plage des paniers gagnants. Au lieu de cela, aucune pénalité n’a été appelée, et Green Bay a officiellement mis fin aux choses après avoir forcé un faux départ sur Cleveland sur le troisième down et les pouces.

En regardant au-delà de l’appel manqué, les Browns avaient vraiment une chance de gagner s’ils avaient décidé de lancer davantage le ballon lors de l’entraînement final.

Avant le début de l’entraînement final, les Browns ont récolté 201 verges au sol en 22 courses. Lors des trois premiers jeux du drive, Nick Chubb a couru le ballon pour un total de 18 verges. Ensuite, Cleveland a décidé de passer le ballon, ce qui les avait condamnés plus tôt dans le match. Effectivement, cela leur a finalement coûté leur huitième victoire de la saison.

Mayfield a complété 21 de ses 36 lancers pour 222 verges, deux touchés et quatre interceptions. Chubb a couru pour 126 verges et un touché en 17 courses.

Un autre match qui s’est échappé de Cleveland, et cet appel manqué fera très mal aux fans.