Regardez: les connaissances de Sebastian Vettel en F1 sont vraiment impressionnantes

Sebastian Vettel a prouvé qu’il était une encyclopédie ambulante de la F1 en nommant chaque champion du monde dans l’ordre inverse lors de la dernière manche de Grill the Grid.

La série met les 20 pilotes de la grille de Formule 1 au combat en dehors de la piste, avec une série d’épreuves de connaissances générales liées à la F1.

Et pour la grande finale, ils ont gardé le meilleur pour la fin. Lors de cette manche décisive, les pilotes devaient nommer chaque champion du monde, à partir de 2020, puis en remontant dans l’ordre chronologique, jusqu’à atteindre le tout premier champion de F1 en 1950.

Il s’est avéré qu’un seul a réussi à atteindre ce cap de la perfection.

Yuki Tsunoda fut le premier à tomber. Bien sûr, il n’a que 21 ans, mais ne pas nommer le champion du monde 2018 était légèrement inquiétant.

Max Verstappen irait profondément dans les tours, obtenant une fouille familière sur le champion de 2016 Nico Rosberg.

“2016 Britney, euh Nico”, a-t-il plaisanté dans le cadre d’une blague de longue date en Formule 1.

Les vétérans de la grille avaient théoriquement un avantage, ayant vécu plus d’années en Formule 1.

Il s’est avéré que l’âge n’était pas nécessairement synonyme de sagesse dans cette compétition particulière.

Oh Kimi, tu es méchante ! ?? Le dernier épisode de Grill The Grid a mis les connaissances de nos pilotes en F1 à l’épreuve ultime ! #F1 – Formule 1 (@F1) 6 août 2021

Prenez Kimi Raikkonen par exemple, qui après s’être correctement identifié comme champion du monde 2007, a répondu « oh more » lorsqu’il a été informé que le jeu continuait.

“Jusqu’à ce que vous vous trompiez”, a-t-il été précisé au Finlandais.

“Pourquoi n’avez-vous pas dit en premier lieu que je n’aurais pas continué tout de suite”, a-t-il dit, à quel point il a élaboré un plan astucieux pour une sortie sournoise.

« Oh, j’ai aussi gagné en 2006, oh quel dommage que je me sois trompé ? »

Et avec ça, Kimi était libre de partir.

Lando Norris avait fait des progrès constants, mais il était perplexe en 1999.

« 1999, pourquoi le saurais-je ? Je vais juste dire Lando Norris », étaient les mots qui ont évidemment scellé son élimination.

Après que Carlos Sainz ait suggéré à tort Ayrton Senna comme champion 1992, nous avons eu nos quatre derniers de Verstappen, Vettel, George Russell et Daniel Ricciardo.

Ricciardo est tombé en 1987, omettant de nommer Nelson Piquet, mais il avait quelque chose de très important à dire.

“Je pense que Vettel les obtiendra, c’est un peu un nerd”, a déclaré Ricciardo.

Et bien que nous ne soyons pas sur le point de commenter la partie “nerd”, ce qui a suivi était puissamment impressionnant de la part du quadruple champion du monde Seb.

Russell a abandonné en 1986, Verstappen en 1982, mais il s’est avéré que Vettel n’allait jamais être battu alors qu’il rembobinait sans effort tous les champions jusqu’au début du Championnat du monde en 1950.

Un incroyable 71 points marqués, le portant à un total de 114 pour remporter le trophée Grill the Grid 2021.

Et comme Vettel lui-même l’a dit à juste titre, tous les remerciements lui reviennent. Bravo. Vous pouvez regarder la dernière manche de Grill the Grid dans son intégralité ici.