Regardez les enfants danseurs d’America’s Got Talent recevoir des excuses de Howie Mandel avec une performance énergique

8 ans Michael Novikova et sa soeur de 6 ans Angelina a pris la scène AGT pour une danse sur “Sax” de Fleur East, mais pas avant de lâcher la bombe sur Howie Mandel qu’il avait déjà jugé un numéro de famille Novikova, alors que leur frère aîné s’associait à leur mère pour un numéro de danse six ans auparavant . Mandel a été assez dur en frappant le buzzer sur leur frère à l’époque et a laissé tomber quelques commentaires directs sur lui, et leur mère avait clairement une rancune à garder. Découvrez Mandel face à la famille à laquelle il a fait du tort, ainsi que le numéro de danse lui-même !