Regardez les faits saillants de la vidéo officielle du pilote de téléchargement, le premier festival post-covid au Royaume-Uni

Faits saillants de la vidéo officielle de Télécharger le pilote, le festival réservé au camping d’une capacité de 10 000 personnes qui a eu lieu du 18 au 20 juin sur le terrain sacré de Donington Park dans le cadre du programme de recherche scientifique sur les événements du gouvernement britannique, peut être vu ci-dessous.

Bien que les festivaliers n’aient pas à être distanciés socialement ou à porter des couvre-visages une fois à l’intérieur du festival, ils étaient tenus de suivre les directives gouvernementales existantes lors de leurs déplacements vers et depuis Donington Park et de respecter les règles établies par les organisateurs du festival. Les participants devaient passer un test de flux latéral le matin de l’événement et recevoir un résultat négatif pour entrer dans le festival. Dans le cadre de la recherche scientifique plus large sur les événements de l’essai, le Télécharger le pilote les participants ont également été invités à passer un test PCR avant et après l’événement pour recueillir des preuves supplémentaires sur la sécurité de l’expérience de camping du festival, la réduction de la distanciation sociale et la suppression des interventions non pharmaceutiques comme les couvre-visages. Ils devaient également fournir les coordonnées du NHS Test and Trace pour s’assurer que tout le monde pourrait être retrouvé dans le cas où un membre du public recevait un test positif après l’événement.

Avec des billets au prix de seulement 120 £ (plus les frais de réservation) pour le festival complet de trois jours et initialement offerts en remerciement aux Télécharger détenteurs de billets pour le festival 2022, cette fidèle communauté de fans de rock était également récompensée par l’expérience la plus proche d’un festival possible, avec le camping et le retour du moshing.

Organisateur Melvin Benn a déclaré à BBC News: “Malgré le temps, c’est joyeux”, se référant au fait que Télécharger le pilote a débuté vendredi par des pluies torrentielles. « Cela fait deux ans que nous nous tenons dans ce domaine. Nous avons dû annuler Télécharger 2021 [in March]. Nous pensions que rien ne pouvait arriver. Mais le gouvernement voulait étendre le programme de recherche et ils voulaient un festival de camping, alors ils voulaient que je monte ça. Nous voici donc, trois semaines et demie plus tard, sous la pluie et heureux d’être sous la pluie.”

Le tout premier grand événement de camping du genre, le Télécharger le pilote événement faisait partie de la deuxième phase du programme gouvernemental de recherche scientifique sur les événements. Cette étude révolutionnaire cherche à s’appuyer sur la base de preuves recueillies lors de la première phase réussie et à appliquer les résultats à une plus grande échelle avec un plus grand nombre de personnes qu’auparavant. La présence à la Télécharger le pilote fournira des preuves supplémentaires au gouvernement, aux organisateurs d’événements et aux consommateurs sur les considérations logistiques et pratiques de la réouverture des événements en toute sécurité, y compris les événements de plusieurs jours.

Travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement pour respecter les consignes de sécurité, ce Télécharger le pilote, en tant que premier festival de camping d’une capacité de 10 000 personnes, jouera un rôle important en ouvrant la voie au retour d’événements et de festivals musicaux à grande échelle alors que le Royaume-Uni sort des restrictions de l’année dernière. En tant qu’événement du programme de recherche sur les événements scientifiques du gouvernement, les festivaliers devaient consentir à participer et devaient avoir plus de 16 ans.

Le promoteur de Télécharger Festival, Pays vivant‘s Andy Copping, à qui il a été demandé de promouvoir une édition réduite du célèbre festival britannique de métal et de rock, a déclaré au Télégraphe Derby: “Les fans ont consommé chaque seconde de notre facture britannique et ils ont réalisé à quel point il est important de bien faire les choses.

“Les gens ici font l’histoire. Il n’est pas normal que le rock et le métal fassent l’objet de discussions dans le grand public et de voir comment cet événement a pris de l’ampleur et que tout le monde en parle parce que c’est si important pour l’industrie du divertissement. Ce sont les festivals, théâtres et cinémas — tout le monde nous regarde maintenant.

“Si nous avons bien compris – et je pense que nous l’avons fait – nous pouvons revenir à ce que nous étions avant le début de la pandémie. C’est un honneur d’être impliqué.”

Professeur Paul Moines, conseiller scientifique en chef, s’est dit satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées.

Il a déclaré: “Il faudra un certain temps avant que nous connaissions les résultats de cet événement et son impact, mais nous sommes satisfaits de la façon dont les fans ont réagi et du travail qui a été fait pour le rendre sûr.”

La facturation du festival était la suivante :

Vendredi 18 juin :

FRANK CARTER & LES SERPENTINS



JUSQU’AU COU



JETON SOMMEIL



MANOIR DE BOSTON



MAINTIEN D’ABSENCE



LAIT CHAUD



MALVEILLANCE



FLEURS DE MORT

Samedi 19 juin :

TAPEZ “SHIKARI



PENDANT QU’ELLE DORT



LÉCHE-BOTTE



PIERRE CASSÉE



JUMEAUX ATLANTIQUE



YONAKA



CES MAINS CORBEILLES



UNE



VKOVI



TIGRECUB



WARGASME



LE HARA



PURGE DE L’INTÉRIEUR



COMME TOUT SE DÉROULE



ILLUSIONNISTE



MANGEUR DE LOTUS

Dimanche 20 juin :

BALLE POUR MA VALENTINE



FRANK TURNER & LES ÂMES DORMANTES



SKINDRED



LES COEURS SAUVAGES



BATEAU À DÉCHETS



WAGONS MASSIFS



ELVANNE



JAMIE LENMAN



LONELY LE BRAVE



PUISSANCE SUPÉRIEURE



DÉTESTER



Joufflu ET LE GANG



EMPLOYÉ POUR SERVIR



CASSYETTE



SAINTE AGNÈS



ROBE STATIQUE



