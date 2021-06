Regardez les faits saillants de Logan Paul contre Floyd Mayweather alors que les fans pensent que YouTuber a été “ assommé ” puis a continué avant de survivre à l’assaut de l’exposition de Miami

Floyd Mayweather a dominé son combat d’exhibition de huit rounds avec Logan Paul et a apparemment presque porté le coup fatal pour achever son rival YouTube.

L’extravagance lucrative du pay-per-view n’étant décidée que par KO, KO technique ou disqualification, les deux hommes ont parcouru la distance lors de leur combat à Miami dimanche et la plupart des spectateurs ont convenu qu’il aurait été attribué à Mayweather avait des points été en opération.

.

Mayweather semblait avoir blessé Paul et aurait peut-être réussi à le garder éveillé

.

La superstar 50-0 a creusé des coups de corps vicieux dans le jeune et plus lourd Paul

Pourtant, il y a eu un bref moment où les anciens du Temple de la renommée ont semblé attraper son adversaire beaucoup plus lourd et plus jeune par l’oreille et ont dû le maintenir.

A son actif, Paul, 29 ans – qui compte 29 millions de followers sur YouTube – a pu mettre la pression sur Mayweather, l’ancien champion des cinq divisions de 44 ans, qui est venu dans quatre catégories de poids plus légères que son adversaire. à 155 livres à 189,5.

Le combat a commencé tranquillement et est devenu une sorte de match de lutte au troisième tour, avant que Mayweather ne passe à la vitesse supérieure.

Il a fait reculer Paul et avoir l’air fatigué après avoir décroché une série de coups de poing au quatrième tour, puis a semblé sur le point de terminer la procédure vers la fin du cinquième avec une succession de coups au corps.

Paul a cependant fait face au barrage et a tenu bon pendant les trois derniers tours pour gagner un soutien en ligne considérable et les éloges de son rival.

.

Le YouTuber de 29 ans a donné un compte rendu décent de lui-même à Miami en survivant simplement à huit rounds

« J’ai passé un bon moment à bouger avec ces jeunes gars, à tester mes compétences et juste pour m’amuser. C’est un grand jeune combattant, dur, il est meilleur que ce que je pensais qu’il était », a déclaré Mayweather.

« C’est un rude compétiteur. J’ai été surpris par ce soir. Bon travail. Un bon garcon.”