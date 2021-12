Regardez les fans de Fozzy chanter les parties de Chris Jericho lors d’un concert à Londres

FOZZY a tenu ce qui était présenté comme le « Ultimate Fozzy Fan Fest » dimanche soir (12 décembre) à l’O2 Academy Islington à Londres, en Angleterre. Le dernier spectacle de la tournée britannique du groupe a commencé par une première écoute mondiale exclusive de FOZZYle prochain album de , « Boumbox ». Le LP ne devrait pas sortir avant le 15 avril 2022, mais les fans ont eu la chance d’entendre les 12 nouvelles chansons pour la première fois dans un cadre live avec les membres du groupe eux-mêmes. Puis FOZZY chanteuse Chris Jericho a organisé une session de questions-réponses avec des questions soumises par les fans. Les fans ont été invités à proposer leurs meilleures questions et à les présenter à FOZZYle stand de merchandising de , ainsi que leurs noms et d’où ils venaient (un stylo et du papier seront fournis) et Jéricho choisi les meilleurs pour lui et le groupe de répondre. L’événement s’est terminé avec le groupe jouant deux de ses plus grandes chansons, « Ennemi » et « Judas », en direct, avec des chanteurs invités spéciaux – les fans eux-mêmes.

Des photos et des séquences vidéo filmées par des fans du « Ultimate Fozzy Fan Fest » sont disponibles ci-dessous.

Jéricho, un ancien WWE champion du monde de lutte qui concourt actuellement pour Toutes les luttes d’élite, n’a pas pu chanter au concert de Londres sur ordre du médecin pour des raisons médicales.

Avant le concert à Londres, FOZZY annulé deux spectacles de sa tournée au Royaume-Uni après Jéricho a été hospitalisé.

Chris n’a pas encore commenté publiquement la nature exacte de sa maladie.

FOZZY avait déjà joué neuf spectacles dans le cadre d’une date de 12 « Sauver le monde » tournée au Royaume-Uni avant d’être contraint d’abandonner le concert de vendredi soir à Swansea et celui de samedi soir à Nottingham.

« Boumbox », qui comprend les 10 meilleurs singles « Nulle part où courir » et « Sain », a de nouveau été produit par Johnny Andrews.

FOZZY a récemment annoncé la « Sauver le monde » Tournée américaine 2022. Le trek, avec des invités spéciaux GFM, KRASHKARMA et L’AFFAIRE NOCTURNE, débutera le 31 mars à Detroit, Michigan et se terminera le 16 mai à Sauget, Illinois.



Fan Fest ultime de Fozzy !! Un peu différent ce soir, mais c’était génial d’entendre le nouvel album et tout le reste. Publié par Dan Butler le lundi 13 décembre 2021

