Regardez les fils de Lars Ulrich jouer à Taipei Houston lors de la prise de contrôle de Metallica à San Francisco

TAIPEI HOUSTON, le nouveau groupe avec Myles et Layne Ulrich, fils de METALLIQUE le batteur Lars Ulrich, joué hier soir (jeudi 16 décembre) au August Hall de San Francisco, en Californie.

Vidéo filmée par des fans du concert, qui faisait partie d’une série de METALLIQUELes événements « Prise de contrôle de San Francisco » pour aider à marquer le 40e anniversaire du groupe, peuvent être vus ci-dessous.

TAIPEI HOUSTON a joué son premier spectacle en septembre au Alex’s Bar à Long Beach, en Californie.

Depuis son adhésion Instagram en août, TAIPEI HOUSTON a déjà amassé 12 600 abonnés.

De retour en avril 2020, Lars a posté une vidéo de Myles et Layne‘s boursoufler prendre sur LES BEATLES classique « Eleanor Rigby ». À l’époque, il a décrit leur interprétation à Pierre roulante comme « cet fou, trois minutes BLUE CHEER, folle, version garage-rock de ‘Eleanor Rigby’.

« De toute évidence, il y a eu des versions incroyables de ‘Eleanor Rigby’ en cours de route, mais je suis presque sûr qu’il n’y en a jamais eu un qui a eu ce genre de son, ce genre de sensation, ce genre d’énergie et de folie », a-t-il déclaré. « Je me suis dit: » Vous savez quoi, garçons? Vous m’avez rendu fier.' »

23 ans Myles, qui joue de la batterie, a passé du temps au Berklee College Of Music, alors qu’à 20 ans Layne, qui joue de la basse et chante, a étudié à NYU.

Lars eu Myles et Layne avec ex-femme Skylar Satenstein. Il a aussi un autre fils de 14 ans Bryce, avec « Gladiateur » actrice Connie Nielsen.

Lars et modèle Jessica Miller s’est fiancé en juillet 2013 et s’est marié deux ans plus tard. C’est le troisième mariage pour Lars, qui était auparavant marié à Debbie Jones et Satenstein.



