Regardez les gens perdre la tête à cause des débris de fusée SpaceX éclairant le ciel – .

Il y a de fortes chances que vos flux de médias sociaux de jeudi soir comprenaient probablement des photos et des vidéos du ciel nocturne du nord-ouest du Pacifique, grâce à de nombreuses personnes qui visaient leur smartphone vers un spectacle de lumière à la fois étonnant et mystérieux se déroulant au-dessus d’eux. Ils ont couru pour capturer la vidéo de… quoi que ce soit, s’émerveillant de l’affichage qui ressemblait à quelque chose de vraiment éblouissant et éthéré. «Ummm… je viens de voir ça survoler ma maison dans le sud-ouest de Portland», a écrit un utilisateur de Twitter. A tweeté un autre: «Des étoiles filantes? Débris? Quelqu’un d’autre a vu ça à Seattle en ce moment? «

Il y avait un peu de confusion et de spéculation au début sur ce qui se passait réellement – s’il s’agissait d’une pluie de météores, par exemple, ou d’une sorte de débris spatiaux tombant dans l’atmosphère. Beaucoup de gens l’ont certainement aperçu, de l’Oregon au nord du Canada, avec des extraits vidéo publiés sur Facebook, YouTube et Twitter. Pour l’instant, le consensus semble être qu’il s’agissait de débris de fusée SpaceX que les gens voyaient, selon les informations des autorités, y compris le bureau de Seattle du National Weather Service.

Le bureau de Seattle a posté sur Twitter que ce que les gens ont vu était des débris d’un 2ème étage de fusée SpaceX Falcon 9 qui n’a pas réussi à brûler par désorbitation et à réintégrer l’atmosphère après son lancement plus tôt ce mois-ci. « Sur la base de la vidéo observée, cela semble plus probable qu’un météore bolide ou un objet similaire car ils se déplaceraient beaucoup plus rapidement lors de l’impact avec notre atmosphère. » le compte Twitter officiel du bureau a été ajouté. «Il n’y a AUCUN impact attendu sur le terrain dans notre région pour le moment. Plus d’informations seront publiées dès qu’elles seront disponibles. »

SpaceX, du moins au moment d’écrire ces lignes, n’a pas confirmé que c’était ce que c’était. Néanmoins, les gens se sont rapidement tournés vers cette hypothèse de toute façon, y compris les sources d’information. « Nous avons eu un très bon spectacle ce soir grâce à SpaceX », a déclaré James Davenport, un astronome de l’Université de Washington, à KING5, affilié à NBC. «C’était le haut de gamme, ce que nous appelons le deuxième étage, d’une fusée Falcon 9. Il a en fait été lancé il y a environ trois semaines et il a fait exactement ce qu’il était censé faire: mettre des satellites en orbite.

«Le seul échec qu’il a eu est qu’il n’a pas terminé sa combustion de désorbite, donc il n’est pas tombé quand et où nous nous attendions. Il a juste attendu de tomber pendant les trois dernières semaines et nous avons eu de la chance et cela est venu juste au-dessus de la tête.

Ce lancement dont proviennent ces débris a eu lieu le 4 mars et a envoyé un autre lot de satellites SpaceX Starlink en orbite. Fait amusant: Jonathan McDowell, un astronome du Center for Astrophysics, a tweeté un fil sur les débris que les gens ont vu, un fil dans lequel il a expliqué que cette rentrée de débris se produit en fait plus souvent que vous ne le pensez: 14e morceau de débris spatial avec une masse de plus d’une (tonne) qui est réintégré depuis le 1er janvier de cette année », a écrit McDowell.

