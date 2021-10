Regardez les Go-Go se produire à la cérémonie d’intronisation du Rock Hall 2021

Les Go-Go ont été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame ce week-end. Le groupe a accepté l’honneur de Drew Barrymore lors de la cérémonie de ce soir. Lors de son discours d’intronisation, Barrymore a qualifié les Go-Go de ses «héros» avant de s’envelopper dans des serviettes et d’appliquer une crème pour le visage pour recréer le look de la couverture de Beauty and the Beat. Les Go-Go ont ensuite interprété « Vacation », « Our Lips Are Sealed » et « We Got the Beat ».

La classe 2021 Rock Hall comprend également Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren, Tina Turner et Foo Fighters. Randy Rhoads, Billy Preston et LL Cool J ont également été honorés lors de l’événement de ce soir avec le prix d’excellence musicale, tandis que Kraftwerk, Gil-Scott Heron et Charley Patton ont remporté le prix Early Influence.

L’année dernière, les Go-Go ont sorti leur premier morceau de nouvelle musique en près de 20 ans. Le single autoproduit, intitulé « Club Zero », est également apparu dans un récent documentaire sur le groupe.

Lisez la critique du dimanche de Beauty and the Beat et suivez toute la couverture par Pitchfork de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2021.