Regardez les images exténuantes de Jorge Masvidal tentant de perdre 20 livres en six jours pour combattre Kamaru Usman à l’UFC 251

Jorge Masvidal a publié des images effrayantes de la réduction de poids épuisante qu’il a subie afin de faire la une de l’UFC 251.

“ Gamebred ” est intervenu pour remplacer Gilbert Burns avec un préavis de seulement six jours pour affronter Kamaru Usman pour le titre des poids welters de l’UFC l’année dernière dans un effort héroïque.

Jorge Masvidal (YouTube)

Masvidal a volé à travers le monde et a ensuite été contraint de couper 20 livres en seulement six jours pour l’UFC 251

Bien que le joueur de 36 ans ait échoué dans ses tentatives de détrôner le “ cauchemar nigérian ”, le professionnalisme et le dévouement nécessaires pour même faire le poids du championnat de 170 lb et faire cinq tours en ont impressionné beaucoup.

Mais cela n’a pas été facile, Masvidal confirmant qu’il devait couper 20 livres en seulement six jours et les images qui ont suivi de sa chaîne YouTube officielle ont montré à quel point c’était difficile pour le vétéran du combat.

Masvidal a remporté sa première chance à la gloire de l’UFC avec un 2019 stellaire en éliminant Darren Till et Ben Askren de manière catégorique, avant d’être couronné premier champion BMF contre Nate Diaz.

Bien qu’il n’ait pas réussi contre Usman à l’UFC 251, il a maintenant la possibilité de redresser ces torts à l’UFC 261 après avoir passé un camp de six semaines pour se préparer à l’athlète de 33 ans.

Usman et Masvidal sont entrés en guerre dans la toute première Fight Island de l’UFC

Le vétéran, qui est devenu professionnel à 18 ans, se battra pour la 50e fois samedi soir au VyStar Memorials Arena (sa toute première revanche) et pense qu’il a ce qu’il faut.

“Je dois prendre beaucoup de notes sur ce gars, voir ses niveaux de force, mesurer sa vitesse et sa puissance”, a déclaré Masvidal au New York Post. «Et une chose que je peux vous dire [is] ça, mec, aussi fatigué que j’étais dans ce quatrième et cinquième round, quand il m’a fait craquer, c’était comme: “ Mec, ce mec frappe comme un b ****. ”

«Je ne suis donc pas inquiet pour son pouvoir.

«C’est juste à la fin de la journée, Dieu nous a créés. Dieu a fait de moi un homme, et Dieu l’a fait un peu moins.