Regardez les influenceurs de Hype House s’adresser à la sortie de LILHUDDY

La maison ne semble pas trop excitée à ce sujet !

chasse hudson alias LILHUDDY a quitté la Hype House et le reste de ses colocataires n’en sont pas contents. Dans un aperçu exclusif de Hype House de Netflix, dont la première sera le 7 janvier, les influenceurs de TikTok thomas petrou et Mia Hayward discuter de la sortie de Chase de la maison.

« La façon dont Chase a déménagé était irrespectueuse », dit Mia dans la vidéo, « Impoli comme f –– k. Je ne sais même pas comment tu pourrais faire ça à l’un de tes amis. »

Le clip revient sur des images de trois mois auparavant, où Thomas explique ce qui s’est exactement passé, notant: « Chase a géré cela de manière absolument horrible. Il y a un mois, il a participé à une réunion et a dit: » Je déménage avec vous à 100%. , « et puis a secrètement cherché des maisons sans le dire à personne. Ensuite, il l’a obtenu et un responsable m’a appelé et m’a demandé si je pouvais payer pour cela. »