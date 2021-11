Regardez les jumeaux de Mariah Carey et Nick Cannon voler la vedette dans Sweet Cameo

La saison des vacances est officiellement arrivée et nous voyons le double de la magie cette année.

Mariah Carey, également connue comme la reine de la saison enneigée, a sorti la vidéo de son dernier single, « Fall in Love at Christmas », qui présente également des chanteurs Khalid et Kirk Franklin, le vendredi 5 novembre.

Nous étions déjà heureux de savoir que la diva de « All I Want for Christmas Is You » avait une autre fête dans sa manche – et puis nous avons réalisé que ses jumeaux, marocain et Monroe, fait des camées qui nous font bourdonner de bonnes nouvelles et de joie.

Vers la fin de la vidéo centrée sur Noël, les jumeaux fraternels de 10 ans – que le chanteur partage avec son ex Nick canon—Entrez pour célébrer les festivités aux côtés de leur maman et même câliné avec le chanteur lors d’un câlin réconfortant.

La vidéo arrive trois jours seulement après qu’Apple TV + a annoncé que Mariah reviendrait sur la plateforme de streaming pour un nouvel événement de vacances, son deuxième, Mariah’s Christmas: The Magic Continues, en décembre. Mariah a d’abord confirmé la bonne nouvelle sur Instagram, en marquant le service de streaming le 2 novembre avec la légende « La magie continue… ».