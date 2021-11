Regardez les légendes du Rock & Roll Hall of Fame dans « The Ed Sullivan Show »

Avant la 36e édition Temple de la renommée du rock & roll cérémonie d’intronisation, Le spectacle d’Ed SullivanLa chaîne YouTube de met en lumière une collection d’anciens invités de l’émission qui ont eux-mêmes été intronisés au Temple de la renommée avec une liste de lecture empilée d’apparitions. Les la cérémonie diffusé le samedi 20 novembre via HBO et HBO Max à 20h

La liste de lecture Ed Sullivan Show Rock & Roll Hall of Fame Inductees comprend 55 vidéos de performances emblématiques de la série classique de 23 ans aux heures de grande écoute, encapsulées entre 1948 et 1971.

Les vidéos mettent en lumière des performances emblématiques de James Brown, Elvis Presley, Jerry Lewis, Marvin Gaye, les Beatles, les Byrds, Bobby Darin, les animaux, les Jackson 5 et plus.

Parmi les intronisés de 2021 se trouve Tina Turner, qui a électrisé le rock’n’roll et la soul à la fois avec Ike & Tina Turner Revue et en tant qu’artiste solo prolifique. Le duo explosif a fait des tubes aussi durables que « River Deep–Mountain High », « Proud Mary » et « Nutbush City Limits ». Ici, ils interprètent « Proud Mary » au Ed Sullivan Show le 11 janvier 1970.

Les Les garçons de la plage a décroché trois emplacements sur la liste de lecture. Le premier retrouve le groupe en train de jouer « I Get Around » en septembre 1964. Ils reviennent quatre ans plus tard en octobre 1968 pour une double représentation de « Do It Again » et « Good Vibrations ».

20 ans plus tard, les Beach Boys ont été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame par Elton John. 1998 a également vu l’intronisation des Beatles, Bob Dylan, The Supremes et d’autres artistes influents.

La liste de lecture Ed Sullivan Show met également en évidence les apparitions de The Temptations. Remasterisée en haute définition, une vidéo de novembre 1967 montre le groupe vocal Motown en train d’interpréter un medley de tubes avec Diana Ross et les Supremes. La performance combinait « Get Ready », « Stop ! Au nom de l’amour », « Mon gars », « Baby Love » et « (Je sais) je te perds ».

Les Temptations ont été intronisés en 1989 par Daryl Hall et John Oates. La classe du Rock and Roll Hall of Fame de 1989 comprenait également Otis Redding, The Rolling Stones, Stevie Wonder et plus encore.

La chaîne YouTube officielle du Ed Sullivan Show reçoit régulièrement de nouveaux téléchargements mettant en évidence un vaste catalogue d’artistes et de clips emblématiques difficiles à trouver d’une si grande qualité ailleurs – certains sont des raretés qui ont été rendues disponibles numériquement pour la première fois.

Plongez dans le passé avec la liste de lecture des intronisés au Rock & Roll Hall of Fame du Ed Sullivan Show.