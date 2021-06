Regardez les MAGA de «Christian Right» courir pour les collines une fois que Mike Lindell commence à parler de Jésus ⋆ .

in

Que l’on soit un chrétien religieux qui croit que Jésus était le fils de Dieu ou juste une personne qui se soucie de l’humanité et lit les paroles de Jésus comme un témoignage de la façon de vivre, il faut reconnaître que Jésus était le progressiste de gauche le plus radical dans l’histoire. Il a tellement menacé le pouvoir hérité que le même pouvoir hérité a dû se proclamer adeptes quelques centaines d’années plus tard, le tout afin de conserver le pouvoir.

Pendant ce temps, le message de Jésus résonne encore aujourd’hui, au moins avec certains d’entre nous. Mais certains « fondamentalistes chrétiens » ont renoncé à ses véritables enseignements il y a longtemps, préférant utiliser leur christianisme autoproclamé – de nom seulement – ​​comme une épée, plutôt que de tendre l’autre joue et, par-dessus tout, de s’aimer les uns les autres.

C’est peut-être pourquoi tant de MAGA ont commencé à se diriger vers les sorties de la tournée estivale de MAGApalooza au moment où MEGA MAGA Mike Lindell a commencé à parler de Jésus. Ils voulaient entendre parler du vol ! Ils voulaient attiser leur colère !

Au cas où nos lecteurs auraient des vies auxquelles ils doivent assister plutôt que de suivre l’hystérie des chrétiens fondamentalistes MAGA-GOP, les dirigeants de MAGA dans le “Big Lie” ont pensé qu’il y avait beaucoup d’argent à gagner en prenant leur spectacle sur la route ce été, Mike Lindell, Diamond & Silk, Danielle D’Souza, Dinesh D’Souza, Charlie Kirk… encore plus ! C’est un peu comme un renouveau de Lilith Fare, juste sans tous les gens cool.

Attendez. C’est un renouveau ! Sauf quand quelqu’un commence à parler de Jésus, ils partent ! Ils sont venus raviver leur esprit, celui qui dit qu’ils ont été travaillés par ces rusés Démocrates et les Chinois, ou les Vénézuéliens, ou les Italiens, ou…

Vérifier. Cette. En dehors. Et assurez-vous d’aller jusqu’au bout (c’est court) lorsque la caméra se dirige vers la longue ligne qui sort :

Trump a parlé. L’exode commence. #magafrank #frankspeech pic.twitter.com/rNeqa4T70Y – Discours de Franky (@frankyspeech) 12 juin 2021

De nouveau. Ils sont là pour être en colère. Ce sont des MAGA parce qu’ils étaient et sont en colère. Ils ont rejoint le mouvement de Trump parce que de tous ces républicains sur scène, Trump était le seul aussi en colère qu’eux… principalement à propos de POC. Le racisme, toujours, comme Jésus l’a enseigné.

