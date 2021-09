Regardez les meilleurs films de Chucky : les sept classés

Il est difficile de choisir les meilleurs films de Chucky. La franchise de Don Mancini, longue de plusieurs décennies, regorge de joyaux, sans aucun doute, mais elle s’oriente également dans des tonnes de directions différentes. L’histoire d’un tueur en série emprisonné dans le corps d’une poupée « Good Guys » – et qui hante un garçon nommé Andy – va de petite et intime à énorme et ambitieuse sur un centime. C’est à la fois effrayant, drôle, sombre, choquant et résolument étrange. Et il est sur le point d’avoir sa propre série télévisée sur Syfy.

Une bonne chose à propos des films Chucky est que toute la franchise est incroyablement cohérente. Le ton et le style oscillent dans des directions folles, mais il n’y a pas de mauvais film dans le lot. Je doute que Child’s Play 3 soit le préféré de quiconque, mais il est plus que bienvenu aux côtés des autres. Avec Brad Dourif toujours aux côtés de la poupée tueuse, ainsi que d’autres interprètes récurrents comme l’incomparable Jennifer Tilly, chaque nouveau film s’appuie agréablement sur le précédent. Alors, parmi ces formidables films d’horreur, quels sont les meilleurs films de Chucky ? Quel est le numéro un ? Et comment se comparent-ils tous les uns aux autres ? Découvrons-les en les classant tous !

Note de l’éditeur: Le remake 2019 de Child’s Play, bien qu’il ne soit pas mal du tout, se sentait quelque peu redondant alors que la franchise d’origine était toujours en vie et florissante. Comme il existe en dehors de la franchise principale de Chucky, y compris la série à venir, il n’a pas eu de place sur la liste. Mais que cela ne vous empêche pas de le regarder !

7. Jeu d’enfant 3

De loin le plus faible de la franchise, Child’s Play 3 est néanmoins une entrée amusante qui joue avec la formule de manière gratifiante. Saut en avant huit ans après la mort de Chucky dans Child’s Play 2, le film voit la carcasse de la dernière poupée Chucky accidentellement mélangée dans la cuve de plastique utilisée dans une nouvelle gamme de poupées Good Guys. Maintenant, Chucky est de retour dans un nouveau corps, et il est de retour à la recherche d’Andy.

Là où le film s’écarte de ses prédécesseurs, c’est en ayant un Andy plus âgé inscrit dans une académie militaire, toujours séparé de sa mère, qui a été jugée inapte à s’occuper de lui. Maintenant, il doit non seulement faire face au retour de Chucky, mais aussi au machisme toxique et aux hiérarchies parmi les garçons et les enseignants qui l’entourent.

6. Jeu d’enfant 2

Child’s Play 2 ne réinvente absolument rien. C’est une continuation assez directe de Child’s Play, avec Andy encore sous le choc des événements de ce film et placé en famille d’accueil alors que sa mère subit des évaluations psychologiques (son histoire sur une poupée tueuse n’a pas été bien accueillie). Le cadavre carbonisé de Chucky est remis à neuf par la société derrière Good Guys, dans ce qui semble être un processus de fabrication étrange. Ne gaspille pas, ne veux pas, je suppose.

Alors que Chucky poursuit Andy, nous obtenons un portrait plutôt émouvant du placement en famille d’accueil. Le père adoptif d’Andy se méfie un peu du garçon, mais sa mère adoptive est une présence chaleureuse et attentionnée pour lui. Et l’extérieur dur de sa sœur adoptive Kyle ne l’empêche pas de veiller sur Andy et de l’aider à tuer Chucky est un point culminant merveilleusement horrible. C’est en bas de la liste des films de Chucky, mais ça vaut le coup d’être regardé.

5. Culte de Chucky

Il est difficile de résister au retour d’Andy Barclay (interprété par l’acteur original d’Andy Alex Vincent). Dans Cult of Chucky, Andy essaie de faire sortir une femme d’un établissement psychiatrique où Chucky envisage de la poursuivre. Nica (qui a survécu dans le précédent Curse of Chucky) ne peut faire croire à personne que Chucky, ainsi que des visages familiers de la franchise, viennent la chercher.

L’écrivain Don Mancini (qui dirige également Cult) a parlé de son souhait d’avoir plusieurs Chuckys dans Child’s Play 3 mais étant limité par le budget. Ici, il a son souhait, alors que Nica combat toute une armée de poupées Chucky. Le film est délicieusement farfelu, ramenant des personnages de pratiquement tous les films précédents. Une scène post-crédit taquine même le retour de la sœur adoptive d’Andy, Kyle, pour combattre l’armée de Chuckys à ses côtés. Une entrée amusante et sauvage parmi les films Chucky.

4. La malédiction de Chucky

Il y a une qualité de retour à l’essentiel dans Curse of Chucky qui en fait une vedette majeure. Après l’humour campy et la folie générale de Bride of Chucky et Seed of Chucky, Don Mancini est revenu à une forme d’horreur plus classique. Dans cet épisode, Chucky se rend chez une mère et sa fille qu’il connaissait des années plus tôt sous le nom de Charles Lee Ray. Chucky a caché ses cicatrices de films précédents pour cibler Nica Pierce, sa mère et leur famille en visite. La poupée tueuse est inhabituellement silencieuse, évoquant le sentiment rampant de malaise et de peur des deux premiers films Un jeu d’enfant.

La malédiction de Chucky parvient à s’appuyer sur la mythologie plus large de Chucky tout en racontant une histoire nouvelle et engageante – et qui comprend une représentation réfléchie et progressive du handicap via son héroïne Nica, qui utilise un fauteuil roulant.

3. Jeu d’enfant (1988)

Vous ne pouvez pas nier le film original de Chucky, Child’s Play. Inspiré par l’engouement des consommateurs autour des poupées Cabbage Patch Kids et My Buddy dans les années 1980, Don Mancini a créé un monstre d’horreur instantanément emblématique avec le vulgaire Chucky.

Plus important encore, Mancini (et le réalisateur Tom Holland) ont conçu une histoire captivante, dans laquelle le jeune Andy Barclay et sa mère sont victimes du tueur dérangé Charles “Chucky” Lee Ray qui a transféré sa conscience dans le corps d’une poupée Good Guys. Maintenant, la seule issue pour Chucky est de reprendre le corps d’Andy. Mélangeant l’humour noir avec les frissons étranges d’un jouet pour enfants meurtrier, Child’s Play a plus que mérité son statut de classique de l’horreur.

2. Graine de Chucky

Seed of Chucky intensifie la comédie et l’étrangeté globale de Bride of Chucky. Si une scène de sexe entre les poupées Chucky et Tiffany a offensé votre sensibilité dans ce film, préparez-vous à ce que celle-ci soit encore plus difficile.

Des années après les événements de Bride, Chucky et Tiffany sont devenus des icônes de l’horreur et les personnages principaux d’une franchise de films. Seul problème, ils sont morts. Mais cela n’empêche pas leur enfant orphelin de traquer les poupées animatroniques utilisées dans les films et de les ramener à la vie avec une autre incantation vaudou. Désormais, toute la famille est à la recherche d’organismes d’accueil, dont celui de Jennifer Tilly, qui dans la vraie vie joue et interprète Tiffany. Don Mancini, dans le siège du réalisateur pour la première fois, s’éclate clairement ici. Le film est intelligent, drôle, profondément bizarre et présente une exploration plutôt touchante du genre, alors que Chucky et Tiffany apprennent que leur enfant veut passer à la fois par Glen et Glenda.

1. La mariée de Chucky

Les franchises se réinventent tout le temps. Parfois, cela fonctionne incroyablement bien, comme The Suicide Squad. D’autres fois pas tellement, comme avec certaines suites de Terminator qui resteront sans nom. L’un des meilleurs exemples d’une franchise qui trouve une nouvelle vie est Bride of Chucky.

Avec un regain d’intérêt pour les slashers (et en particulier les slashers conscients) après le succès de Scream en 1996, Don Mancini a donné à sa franchise une transformation énorme et bienvenue, en s’appuyant fortement sur la comédie inhérente à la prémisse. Bride of Chucky mélange des tropes d’horreur classiques avec une série de clins d’œil au public pour reconfigurer Chucky en (anti)héros de sa propre histoire, désormais rejoint par la mariée Tiffany. Ce n’est pas exactement un couple heureux, mais c’est un couple charismatique qui a mené le film au sommet de la liste des meilleurs films de Chucky.

Bride of Chucky n’est actuellement disponible qu’en VOD.

